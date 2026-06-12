900 рейсів за 17 років: у Канаді викрили пілота Boeing, що возив сотні людей без ліцензії (фото)

Авіакомпанія Air Canada викрила пілота, який не мав ліцензії для роботи капітаном літака, але 17 років шахраював і незаконно отримав мільйони доларів. Шахрая виявили під час перевірки через певну неузгодженість з документами. Яку схему вигадав зловмисник та що його чекає у майбутньому?

Пілот Джеффрі Волл з Онтаріо у 2009 році почав працювати командиром повітряних суден та здійснив 900 рейсів, розповіло медіа BBC. Загальний стаж роботи — 27 років: на початку кар'єри, у 1998 році, він справді отримав ліцензію комерційного пілота, але потім підробив документи для підвищення. У матеріалі пояснили, що капітан літака повинен мати ліцензію пілота авіаційного транспорту (ATPL). Ліцензія вищого рівня мала підтвердити, що він уміє керувати Boeing 767, 777 та 787, але цього документа Джеффрі не мав. Під час перевірки в Air Canada раптом помітили неузгодженість з паперами: з'ясували, що чоловік не міг виконувати обов'язки командира та літати на таких пасажирських суднах.

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У Air Canada заявили, що відразу після виявлення шахрайства пілота відсторонили від роботи, а згодом — відправили на пенсію достроково у 2025 році. Паралельно авіакомпанія самостійно та добровільно повідомила про порушення у Міністерство транспорту Канади. Тим часом поліція відкрила справу про шахрайство та пояснила журналістам, що фігурант мав скласти кілька письмових іспитів, але не зробив цього, натомість надавши підроблені документи.

"59-річний Джеффрі Волл з Онтаріо, як виявилося, літав з підробленими документами з моменту отримання звання капітана у 2009 році", — сказав заступник начальника поліції регіону Піл Нік Мілінович.

BBC повідомило, що шахрайство виявили рік тому. Після заяви Air Canada почалось розслідування Міністерства транспорту та федерального транспортного департаменту. З'ясувалось, що серед 900 рейсів, які встиг виконати порушник, він літав на літака Boeing, у кожному з яких перебувало до 600 людей. 1 червня Джеффрі Воллу висунули сім обвинувачень у шахрайстві, а 29 червня він вперше постане перед судом, підсумувало медіа.

Історія пілота — деталі

Деякі деталі розслідування розкрили на порталі канадського медіа CTV News. З'ясувалось, що історія почалась у березні 2025 року під час рутинної перевірки аеропорту Торонто. Окрім підозр щодо ліцензії, чоловік також намагався приховати підроблені документи та подав поліції неправдивий протокол.

"У документації до ліцензії пілота, яку він надав, було виявлено аномалії", — повідомили слідчі.

У статті також є фото Джеффрі Волла: чоловік спокійно позує біля стенда про військове навчання. Журналісти CTV News порівняли історію пілота без ліцензії "з кіносценарієм".

Історія пілота — як вилядає Джеффрі Волл, який 17 років літав без ліцензії Фото: З відкритих джерел

Зазначимо, вчинок пілота, який майже 20 років літав без ліцензії, схожа на історію ще одного шахрая Френка Абігнейла, про якого зняли блокбастер "Впіймай мене, якщо зможеш". Головний герой стрічки у виконанні Леонардо Ді Капріо удавав, що він пілот авіакомпанії Pan Am.

Тим часом медіа розповідали про інші історії, пов'язані з пілотами літаків. Одна з пригод сталась у повітрі над Саудівською Аравією: пілоти Boeing 747 "на власні очі" бачили НЛО.

Нагадуємо, у 2025 році The Mirror повідомило про розкриття таємниці загибелі легендарної авіаторки Амелії Ергарт.