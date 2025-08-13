Допомогли Google-карти: чоловік розкрив таємницю зникнення відомої льотчиці ХХ століття (фото)

Британський пілот з 25-річним стажем Джастін Маєрс каже, що на "99% упевнений", що знайшов точне місце, де загинула легендарна авіаторка Амелія Ергарт та її штурман Фред Нунан у липні 1937 року. На думку льотчика, це сталося на одному з островів Тихого океану.

Related video

Він вважає, що здійснив прорив і хоче організувати експедицію, щоб підтвердити свою теорію, повідомляє The Mirror.

Використовуючи збільшені зображення з Google Earth, Маєрс побачив групу об’єктів, які, на його думку, є фрагментами розбитого літака. Він переконаний, що за розмірами вони точно відповідають Lockheed Electra 10E, яким керувала Ергарт.

Рештки невідомого літака, який міг належати Амелії Ергарт Фото: The Mirror

За його версією, Ергарт і Нунан розбилися біля східного узбережжя острова Нікумароро — віддаленого коралового атола в Тихому океані. Цю гіпотезу раніше висували й інші дослідники, припускаючи, що через нестачу пального та погану погоду літак відхилився від курсу та опинився в цьому районі.

Амелія Ергарт мала приземлитися для дозаправки на острові Гавленд, розташованому приблизно за 640 км на північ від атола. Ймовірно, складні умови змусили її спробувати аварійну посадку на Нікумароро. Під час попередніх досліджень там знаходили імпровізовані інструменти, шматки одягу та фрагмент плексигласу, схожий на вікно літака Electra.

Атол Нікумароро в Тихому океані (позначено червоним) Фото: Google Maps / скриншот

Маєрс зацікавився островом після перегляду документального фільму про останній політ Ергарт.

"Поганий сон, неточні прогнози верхніх вітрів, втома та тривога — усе це могло зіграти роль у зникненні. Як пілот, я подумав: якби я був на місці Амелії, залишався без пального і намагався знайти голку в копиці сіна, де б я посадив свій Lockheed Electra 10E?" — розповів свою думку пілот.

Хоча він не може стверджувати зі стовідсотковою впевненістю, що уламки належать саме Ергарт і Нунану, Маєрс упевнений, що це старовинний літак такого ж розміру.

"Як людина, яка з дитинства цікавиться вінтажними літаками та розслідуваннями авіакатастроф, я можу сказати: це колись був 12-метровий двомоторний літак. Чого я не можу сказати — чи це точно Electra Амелії. Якщо ні, тоді ми маємо ще одну загадку, на яку ніхто досі не знайшов відповіді", — підсумував чоловік.

Раніше Фокус повідомляв, як літак безслідно "зник" з радарів. Історія авіації знає чимало таємничих зникнень, але випадок, що стався 2003 року в Луанді (столиця Анголи), досі викликає подив експертів і залишається без відповіді.

Згодом стало відомо, що відбувається в "новому Бермудському трикутнику". Легенди про "Трикутник Беннінгтона" у Вермонті (США) виникли після низки таємничих зникнень і дивних спостережень у середині XX століття.