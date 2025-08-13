Помогли Google-карты: мужчина раскрыл тайну исчезновения известной летчицы ХХ века (фото)

Британский пилот с 25-летним стажем Джастин Майерс говорит, что на "99% уверен", что нашел точное место, где погибла легендарная летчица Амелия Эрхарт и ее штурман Фред Нунан в июле 1937 года. По мнению летчика, это произошло на одном из островов Тихого океана.

Он считает, что совершил прорыв и хочет организовать экспедицию, чтобы подтвердить свою теорию, сообщает The Mirror.

Используя увеличенные изображения с Google Earth, Майерс увидел группу объектов, которые, по его мнению, являются фрагментами разбитого самолета. Он убежден, что по размерам они точно соответствуют Lockheed Electra 10E, которым управляла Эрхарт.

Останки неизвестного самолета, который мог принадлежать Амелии Эргарт Фото: The Mirror

По его версии, Эрхарт и Нунан разбились у восточного побережья острова Никумароро — отдаленного кораллового атолла в Тихом океане. Эту гипотезу ранее выдвигали и другие исследователи, предполагая, что из-за недостатка топлива и плохой погоды самолет отклонился от курса и оказался в этом районе.

Амелия Эрхарт должна была приземлиться для дозаправки на острове Гавленд, расположенном примерно в 640 км к северу от атолла. Вероятно, сложные условия заставили ее попробовать аварийную посадку на Никумароро. Во время предыдущих исследований там находили импровизированные инструменты, куски одежды и фрагмент плексигласа, похожий на окно самолета Electra.

Атолл Никумароро в Тихом океане (обозначен красным) Фото: Google Maps / скриншот

Майерс заинтересовался островом после просмотра документального фильма о последнем полете Эргарт.

"Плохой сон, неточные прогнозы верхних ветров, усталость и тревога — все это могло сыграть роль в исчезновении. Как пилот, я подумал: если бы я был на месте Амелии, оставался без горючего и пытался найти иголку в стоге сена, где бы я посадил свой Lockheed Electra 10E?" — рассказал свое мнение пилот.

Хотя он не может утверждать со стопроцентной уверенностью, что обломки принадлежат именно Эрхарт и Нунану, но Майерс уверен, что это старинный самолет такого же размера.

"Как человек, который с детства интересуется винтажными самолетами и расследованиями авиакатастроф, я могу сказать: это когда-то был 12-метровый двухмоторный самолет. Чего я не могу сказать — точно ли это Electra Амелии. Если нет, тогда мы имеем еще одну загадку, на которую никто до сих пор не нашел ответа", — подытожил мужчина.

