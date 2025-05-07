5 исчезновений, ни одной разгадки: что происходит в "новом Бермудском треугольнике"

Легенды о "Треугольнике Беннингтона" в Вермонте (США) возникли после череды таинственных исчезновений и странных наблюдений в середине XX века. Очевидцы рассказывали о снежных людях, странных огнях и "живых" камнях.

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Об этом пишет Metro.

Уже более века лесистый регион на юго-западе Вермонта, известный как Беннингтонский треугольник, вызывает тревогу у местных жителей и исследователей. С 1870-х годов там происходят загадочные исчезновения, а рассказы о снежных людях, НЛО и мифических существах подогревают мрачную репутацию этого места.

Писатель Джозеф Ситро, популяризировавший название "Беннингтонский треугольник", провел годы, изучая эту аномальную зону. Он утверждает, что она является "новым Бермудским треугольником", и там происходят события, которым нет логического объяснения. Границы региона расплывчаты, но в него входят гора Гластонбери, Национальный лес Грин-Маунтин и ряд окрестных деревень, в том числе города-призраки.

Треугольник включает Беннингтон и близлежащую гору Гластбери Фото: Metro

С 1945 по 1950 год в этом районе исчезли пятеро человек — от пожилого охотника до восьмилетнего мальчика. Несмотря на активные поисковые операции, улик практически не нашли. Только тело Фриды Лангер, последней из "Беннингтонской пятерки", было обнаружено через шесть месяцев, в районе, который уже был тщательно прочесан.

Каждое исчезновение сопровождалось странностями. Например, Паула Уэлден, студентка колледжа, ушла на зимнюю прогулку в легкой одежде и не вернулась. Джеймс Тедфорд, ветеран, пропал прямо из автобуса, оставив после себя багаж. А Пол Джепсон, мальчик в красной куртке, исчез буквально за считанные минуты, пока его мать выносила мусор. Позже собаки нашли его след на той же тропе, где годом ранее исчезла Паула.

Паула — один из самых известных случаев пропажи людей в округе Беннингтон Фото: Wikipedia

Издание отмечает, что среди местных жителей гуляет множество легенд, которые полны сверхъестественных объяснений: от светящихся шаров и шорохов в темноте до мифического существа с огненно-рыжей шерстью — монстра Гластенбери, наблюдения которого датируются с 1761 года. Согласно коренным племенам, на территории леса есть "живая скала", способная впитывать людей, как только они наступают на нее.

Интересно и то, что два из пяти пропавших были одеты в красное, что породило у местных жителей поверье, что этот цвет приносит несчастье.

Беннингтонский треугольник является одной из самых неразгаданных тайн штата Фото: Bennington Banner

Однако не все верят в сверхъестественное. Историк Майкл Дулинг, проанализировав материалы дел, полагает, что между случаями слишком мало общего. По его мнению, только исчезновение Паулы Уэлден сопоставимо с другими случаями в соседних штатах, а большинство теорий — это "легенды и слухи".

Тем не менее тайна остается неразгаданной.

"Я не могу предложить единую теорию. Здесь происходят исчезновения, наблюдаются НЛО, слышны странные звуки, рассказывают о проклятиях… Но даже если забыть обо всем этом — исчезновения по-прежнему реальны", — признает Ситро.

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