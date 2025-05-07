5 исчезновений, ни одной разгадки: что происходит в "новом Бермудском треугольнике"
Легенды о "Треугольнике Беннингтона" в Вермонте (США) возникли после череды таинственных исчезновений и странных наблюдений в середине XX века. Очевидцы рассказывали о снежных людях, странных огнях и "живых" камнях.
Об этом пишет Metro.
Уже более века лесистый регион на юго-западе Вермонта, известный как Беннингтонский треугольник, вызывает тревогу у местных жителей и исследователей. С 1870-х годов там происходят загадочные исчезновения, а рассказы о снежных людях, НЛО и мифических существах подогревают мрачную репутацию этого места.
Писатель Джозеф Ситро, популяризировавший название "Беннингтонский треугольник", провел годы, изучая эту аномальную зону. Он утверждает, что она является "новым Бермудским треугольником", и там происходят события, которым нет логического объяснения. Границы региона расплывчаты, но в него входят гора Гластонбери, Национальный лес Грин-Маунтин и ряд окрестных деревень, в том числе города-призраки.
С 1945 по 1950 год в этом районе исчезли пятеро человек — от пожилого охотника до восьмилетнего мальчика. Несмотря на активные поисковые операции, улик практически не нашли. Только тело Фриды Лангер, последней из "Беннингтонской пятерки", было обнаружено через шесть месяцев, в районе, который уже был тщательно прочесан.
Каждое исчезновение сопровождалось странностями. Например, Паула Уэлден, студентка колледжа, ушла на зимнюю прогулку в легкой одежде и не вернулась. Джеймс Тедфорд, ветеран, пропал прямо из автобуса, оставив после себя багаж. А Пол Джепсон, мальчик в красной куртке, исчез буквально за считанные минуты, пока его мать выносила мусор. Позже собаки нашли его след на той же тропе, где годом ранее исчезла Паула.
Издание отмечает, что среди местных жителей гуляет множество легенд, которые полны сверхъестественных объяснений: от светящихся шаров и шорохов в темноте до мифического существа с огненно-рыжей шерстью — монстра Гластенбери, наблюдения которого датируются с 1761 года. Согласно коренным племенам, на территории леса есть "живая скала", способная впитывать людей, как только они наступают на нее.
Интересно и то, что два из пяти пропавших были одеты в красное, что породило у местных жителей поверье, что этот цвет приносит несчастье.
Однако не все верят в сверхъестественное. Историк Майкл Дулинг, проанализировав материалы дел, полагает, что между случаями слишком мало общего. По его мнению, только исчезновение Паулы Уэлден сопоставимо с другими случаями в соседних штатах, а большинство теорий — это "легенды и слухи".
Тем не менее тайна остается неразгаданной.
"Я не могу предложить единую теорию. Здесь происходят исчезновения, наблюдаются НЛО, слышны странные звуки, рассказывают о проклятиях… Но даже если забыть обо всем этом — исчезновения по-прежнему реальны", — признает Ситро.
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