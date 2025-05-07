5 зникнень, жодної розгадки: що відбувається в "новому Бермудському трикутнику"

Легенди про "Трикутник Беннінгтона" у Вермонті (США) виникли після низки таємничих зникнень і дивних спостережень у середині XX століття. Очевидці розповідали про снігових людей, дивні вогні та "живе" каміння.

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Про це пише Metro.

Уже понад століття лісистий регіон на південному заході Вермонта, відомий як Беннінгтонський трикутник, викликає тривогу в місцевих мешканців і дослідників. З 1870-х років там відбуваються загадкові зникнення, а розповіді про снігових людей, НЛО та міфічних істот підігрівають похмуру репутацію цього місця.

Письменник Джозеф Сітро, який популяризував назву "Беннінгтонський трикутник", провів роки, вивчаючи цю аномальну зону. Він стверджує, що вона є "новим Бермудським трикутником", і там відбуваються події, яким немає логічного пояснення. Межі регіону розпливчасті, але в нього входять гора Гластонбері, Національний ліс Грін-Маунтін і низка навколишніх сіл, зокрема міста-привиди.

Трикутник включає Беннінгтон і прилеглу гору Гластбері Фото: Metro

З 1945 по 1950 рік у цьому районі зникли п'ятеро людей — від літнього мисливця до восьмирічного хлопчика. Попри активні пошукові операції, доказів практично не знайшли. Тільки тіло Фріди Лангер, останньої з "Беннінгтонської п'ятірки", було виявлено за шість місяців, у районі, який уже був ретельно прочесаний.

Кожне зникнення супроводжувалося дивацтвами. Наприклад, Паула Велден, студентка коледжу, пішла на зимову прогулянку в легкому одязі й не повернулася. Джеймс Тедфорд, ветеран, зник просто з автобуса, залишивши після себе багаж. А Пол Джепсон, хлопчик у червоній куртці, зник буквально за лічені хвилини, поки його мати виносила сміття. Пізніше собаки знайшли його слід на тій самій стежці, де роком раніше зникла Паула.

Паула — один із найвідоміших випадків зникнення людей в окрузі Беннінгтон Фото: Wikipedia

Видання зазначає, що серед місцевих жителів гуляє безліч легенд, які сповнені надприродних пояснень: від куль, що світяться, і шерехів у темряві до міфічної істоти з вогняно-рудою шерстю — монстра Гластенбері, спостереження якого датуються з 1761 року. Згідно з корінними племенами, на території лісу є "жива скеля", здатна вбирати людей, щойно вони наступають на неї.

Цікаво й те, що двоє з п'яти зниклих були одягнені в червоне, що породило у місцевих жителів повір'я, що цей колір приносить нещастя.

Беннінгтонський трикутник є однією з найбільш нерозгаданих таємниць штату Фото: Bennington Banner

Однак не всі вірять у надприродне. Історик Майкл Дулінг, проаналізувавши матеріали справ, вважає, що між випадками занадто мало спільного. На його думку, тільки зникнення Паули Велден можна порівняти з іншими випадками в сусідніх штатах, а більшість теорій — це "легенди і чутки".

Проте таємниця залишається нерозгаданою.

"Я не можу запропонувати єдину теорію. Тут відбуваються зникнення, спостерігаються НЛО, чути дивні звуки, розповідають про прокляття... Але навіть якщо забути про все це — зникнення, як і раніше, реальні", — визнає Сітро.

Раніше Фокус повідомляв, що ексчиновниця заявила, що в США під землею побудовані секретні міста. Кетрін Остін Фіттс стверджує, що за 19 років у США таємно витратили 21 трильйон доларів на будівництво підземної інфраструктури для можливих глобальних катастроф.

Також стало відомо, що вид на поселення з висоти пташиного польоту вразив людей. Симетричне планування поселення Rotonda West у Флориді (США), що нагадує скибочки піци, вразило користувачів соцмереж і зацікавило ЗМІ.