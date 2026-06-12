900 рейсов за 17 лет: в Канаде разоблачили пилота Boeing, перевозившего сотни людей без лицензии (фото)

Авиакомпания Air Canada разоблачила пилота, у которого не было лицензии на работу капитаном самолета, но он в течение 17 лет занимался мошенничеством и незаконно получил миллионы долларов. Мошенника обнаружили во время проверки из-за определенных несоответствий в документах. Какую схему придумал злоумышленник и что его ждет в будущем?

Пилот Джеффри Уолл из Онтарио в 2009 году начал работать командиром воздушных судов и совершил 900 рейсов, сообщило BBC. Общий стаж работы — 27 лет: в начале карьеры, в 1998 году, он действительно получил лицензию коммерческого пилота, но затем подделал документы для повышения. В материале пояснили, что капитан самолета должен иметь лицензию пилота авиационного транспорта (ATPL). Лицензия более высокого уровня должна была подтвердить, что он умеет управлять Boeing 767, 777 и 787, но этого документа у Джеффри не было. Во время проверки в Air Canada внезапно заметили несоответствие в документах: выяснилось, что мужчина не мог выполнять обязанности командира и летать на таких пассажирских самолетах.

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В Air Canada заявили, что сразу после выявления мошенничества пилота отстранили от работы, а позже — досрочно отправили на пенсию в 2025 году. Параллельно авиакомпания самостоятельно и добровольно сообщила о нарушении в Министерство транспорта Канады. Тем временем полиция возбудила дело о мошенничестве и пояснила журналистам, что фигурант должен был сдать несколько письменных экзаменов, но не сделал этого, вместо этого предоставив поддельные документы.

"59-летний Джеффри Волл из Онтарио, как выяснилось, летал с поддельными документами с момента получения звания капитана в 2009 году", — сказал заместитель начальника полиции региона Пил Ник Милинович.

BBC сообщило, что мошенничество было выявлено год назад. После заявления Air Canada началось расследование Министерства транспорта и федерального транспортного департамента. Выяснилось, что среди 900 рейсов, выполненных нарушителем, он летал на самолетах Boeing, в каждом из которых находилось до 600 человек. 1 июня Джеффри Уоллу предъявили семь обвинений в мошенничестве, а 29 июня он впервые предстанет перед судом, подытожило СМИ.

История пилота — подробности

Некоторые подробности расследования были обнародованы на портале канадского СМИ CTV News. Выяснилось, что история началась в марте 2025 года во время рутинной проверки в аэропорту Торонто. Помимо подозрений относительно лицензии, мужчина также пытался скрыть поддельные документы и подал в полицию ложный протокол.

"В документации к лицензии пилота, которую он предоставил, были обнаружены несоответствия", — сообщили следователи.

В статье также есть фото Джеффри Волла: мужчина спокойно позирует у стенда, посвященного военным учениям. Журналисты CTV News сравнили историю пилота без лицензии "с киносценарием".

История пилота — как выглядит Джеффри Уолл, который 17 лет летал без лицензии Фото: Из открытых источников

Отметим, что поступок пилота, который почти 20 лет летал без лицензии, напоминает историю еще одного мошенника — Фрэнка Абигнела, о котором сняли блокбастер "Поймай меня, если сможешь". Главный герой фильма в исполнении Леонардо Ди Каприо притворялся пилотом авиакомпании Pan Am.

Тем временем СМИ рассказывали о других историях, связанных с пилотами самолетов. Одно из таких происшествий произошло в небе над Саудовской Аравией: пилоты Boeing 747 "воочию" видели НЛО.

Напоминаем, что в 2025 году газета The Mirror сообщила о раскрытии тайны гибели легендарной летчицы Амелии Эрхарт.