В США заарештували чоловіка, який виграв $400 000 на захопленні Мадуро: ним виявився солдат

В США заарештували військовослужбовця спецназу Ганнона Кена Ван Дайка, якого звинувачують у шахрайстві через використання секретної інформації про спецоперацію У Венесуелі у цілях власного збагачення.

Ван Дайк брав участь у захопленні венесуельского диктатора Ніколаса Мадуро та водночас робив ставки на те, що американські війська увійдуть до Венесуели, йдеться у пресрелізі Міністерства юстиції США.

Спецпризначенець, заздалегідь знаючи про рейд, зробив ставки на платформі Polymarket, в результаті чого виграв понад 400 тисяч доларів завдяки конфіденційній інформації, яку він не мав права використовувати згідно законодавства.

Уточнюється, що Ван Дайк поставив понад 33 тисячі доларів у категоріях щодо введення військ США до Венесуели та усунення Мадуро від влади до кінця січня 2026 року.

Виграні кошти солдат вивів на іноземний криптовалютний гаманець, а потім перевів на новостворений брокерський рахунок.

Коли у ЗМІ з'явилася інформація про аномальні ставки щодо подій у Венесуелі, Ван Дайк спробував знищити докази. Він звернувся до служби підтримки Polymarket з проханням видалити його обліковий запис, неправдиво стверджуючи, що втратив доступ до електронної пошти.

Наразі спецпризнаценцю висунуто звинувачення за трьома пунктами звинувачення у порушенні Закону про товарні біржі, кожне з яких передбачає максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі:

у шахрайстві;

крадіжці таємної урядової інформації;

незаконних фінансових операціях.

"Ринки прогнозів не є притулком для використання незаконно привласненої конфіденційної або секретної інформації для особистої вигоди", — наголосив прокурор Джей Клейтон, який висував звинувачення проти військового.

