Не може заплатити адвокату: Мадуро вимагає припинити судити його за наркотероризм

Викрадений США лідер Венесуели Ніколас Мадуро вимагає припинити розпочатий над ним суд через те, що американський уряд блокує платежі його адвокату.

Мадуро вимагає зняти з нього обвинувачення у справі про наркотики, пише Bloomberg.

Колишній лідер Венесуели звернувся до федерального суду з проханням зняти з нього звинувачення в торгівлі наркотиками. Він стверджує, що уряд США блокує фінансування його юридичного захисту з боку уряду Венесуели.

"Поведінка уряду США не тільки підриває права Мадуро, але і обов'язок суду провести справедливий розгляд", — йдеться у клопотанні сторони захисту.

Водночас адвокат Мадуро Баррі Поллак сказав у судовій заяві в Нью-Йорку, що дії Мінфіну США неконституційно порушили право Мадуро на юриста на свій вибір. Він додав, що це порушення вимагає припинення справи.

