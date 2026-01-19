Китай підозрює домовленість Росії та США щодо Мадуро, — The Times

Операція США із затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро здивувала Китай. Водночас Пекін був здивований діями Росії та навіть оцінює, як вплине поведінка Москви на поведінку між двома країнами.

Зокрема, Китай здивований, що оцінка ситуації Росією не була донесена до Пекіну. Про це йдеться в матеріалі The Times.

Зокрема наголошується, що Росія розуміла, що втручання США в ситуацію в Венесуелі неминуче, тож наприкінці грудня 2025 року РФ почала вивозити дипломатів та їхні країни зі столиці.

Наслідком операції США у Венесуелі для Китаю може стати те, що Пекін втратить багатомільярдні позики, які він надав Венесуелі в обмін на нафту. Також може бути втрачено приблизно півмільйона барелів нафти на день, що складає близько 4% від загального імпорту нафти Китаю.

Наголошується, що Китай вірив у довгострокове партнерство з Венесуелою, тож інвестував близько 9 мільярдів доларів у будівництво нафтохімічного заводу в Цзеяні, провінція Гуандун, здатного виробляти 20 мільйонів тонн очищеної нафти на рік.

У Китаї підозрюють домовленість США та Росії

Поведінка Росії та успішна операція США, про яку не був повідомлений Китай, змусило чиновників у Пекіні задуматися над версією, що ця операція могла бути погоджена на високому рівні між Москвою та Вашингтоном.

У свідченнях перед Конгресом у 2019 році Фіона Гілл, старший радник Трампа з питань Росії під час його першого терміну на посаді, розповіла, що російські чиновники неодноразово пропонували "дуже дивну угоду про обмін", згідно з якою Москва могла б послабити свою підтримку Мадуро, якщо США дадуть Росії більше свободи дій в Україні. Гілл наголосила, що це була не офіційна пропозиція, а "натяк".

В останні роки серед політиків Китаю лунає все більше сумнівів щодо того, чи є Росія надійним союзником. В останні місяці в Пекіні обговорюють доцільність союзу з Росією.

У Китаї побоюються, що позиція Росії, яка полягає в готовності ігнорувати Статут ООН та покладатися на військову силу як перший засіб, не буде сумісна з бажаним уявленням Китаю про себе як силу, що стабілізує, діє через інституції, правила та довгостроковий баланс.

Для китайських стратегів проблема полягає не лише в репутаційній шкоді в Європі чи США, а й у тому, що таке партнерство суперечить власним поглядам Китаю щодо порядку, передбачуваності та контролю.

У п'ятницю Китай уклав угоду з Канадою про зниження тарифів на китайські електромобілі та канадську сільськогосподарську продукцію.

Ця угода, хоча й скромна за масштабом, є нагадуванням про те, що Китай все ще бачить цінність у співпраці з розвиненими економіками, які функціонують у встановлених правових та інституційних рамках, і що для нього існують альтернативні шляхи, окрім залежності від санкційованої, мілітаризованої Росії.

"Для політиків у Пекіні контраст разючий: один партнер спирається на силу, руйнування та залякування; інший пропонує ринки, правила та стабільність, досягнуту шляхом переговорів. Питання, яке все частіше обговорюється в Китаї, полягає не в тому, чи корисна Росія у протистоянні з Америкою, а в тому, чи наслідування прикладу Росії веде Китай до тієї глобальної ролі, яку він насправді хоче відігравати", — резюмують в матеріалі.

Раніше Фокус писав, як розгорталися події у Венесуелі, і що передувало військовій операції США, унаслідок якої президента Ніколаса Мадуро захопили та доставили на територію Штатів.

Дональд Трамп в етері Fox News розповів деталі того, як американці захоплювали лідера Венесуели. Операція відбувалася під його контролем: президент разом із генералами у режимі реального часу стежили за діями військових.

Згодом Трамп під час зустрічі з пресою заявив, що США керуватимуть Венесуелою доти, доки не буде забезпечено належний перехід влади після військової операції та затримання Мадуро.