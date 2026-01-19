Китай подозревает договоренность России и США по Мадуро, — The Times

Операция США по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро удивила Китай. В то же время Пекин был удивлен действиями России и даже оценивает, как повлияет поведение Москвы на поведение между двумя странами.

В частности, Китай удивлен, что оценка ситуации Россией не была донесена до Пекина. Об этом говорится в материале The Times.

В частности отмечается, что Россия понимала, что вмешательство США в ситуацию в Венесуэле неизбежно, поэтому в конце декабря 2025 года РФ начала вывозить дипломатов и их страны из столицы.

Последствием операции США в Венесуэле для Китая может стать то, что Пекин потеряет многомиллиардные займы, которые он предоставил Венесуэле в обмен на нефть. Также может быть потеряно примерно полмиллиона баррелей нефти в день, что составляет около 4% от общего импорта нефти Китая.

Отмечается, что Китай верил в долгосрочное партнерство с Венесуэлой, поэтому инвестировал около 9 миллиардов долларов в строительство нефтехимического завода в Цзеяне, провинция Гуандун, способного производить 20 миллионов тонн очищенной нефти в год.

Відео дня

В Китае подозревают договоренность США и России

Поведение России и успешная операция США, о которой не был уведомлен Китай, заставило чиновников в Пекине задуматься над версией, что эта операция могла быть согласована на высоком уровне между Москвой и Вашингтоном.

В показаниях перед Конгрессом в 2019 году Фиона Хилл, старший советник Трампа по вопросам России во время его первого срока на посту, рассказала, что российские чиновники неоднократно предлагали "очень странную сделку об обмене", согласно которой Москва могла бы ослабить свою поддержку Мадуро, если США дадут России больше свободы действий в Украине. Хилл подчеркнула, что это было не официальное предложение, а "намек".

В последние годы среди политиков Китая звучит все больше сомнений относительно того, является ли Россия надежным союзником. В последние месяцы в Пекине обсуждают целесообразность союза с Россией.

В Китае опасаются, что позиция России, которая заключается в готовности игнорировать Устав ООН и полагаться на военную силу как первое средство, не будет совместима с желаемым представлением Китая о себе как стабилизирующей силы, действующей через институты, правила и долгосрочный баланс.

Для китайских стратегов проблема заключается не только в репутационном ущербе в Европе или США, но и в том, что такое партнерство противоречит собственным взглядам Китая относительно порядка, предсказуемости и контроля.

В пятницу Китай заключил соглашение с Канадой о снижении тарифов на китайские электромобили и канадскую сельскохозяйственную продукцию.

Это соглашение, хотя и скромное по масштабу, является напоминанием о том, что Китай все еще видит ценность в сотрудничестве с развитыми экономиками, которые функционируют в установленных правовых и институциональных рамках, и что для него существуют альтернативные пути, кроме зависимости от санкционированной, милитаризованной России.

"Для политиков в Пекине контраст разительный: один партнер опирается на силу, разрушение и запугивание; другой предлагает рынки, правила и стабильность, достигнутую путем переговоров. Вопрос, который все чаще обсуждается в Китае, заключается не в том, полезна ли Россия в противостоянии с Америкой, а в том, ведет ли подражание примеру России Китай к той глобальной роли, которую он на самом деле хочет играть", — резюмируют в материале.

Ранее Фокус писал, как разворачивались события в Венесуэле, и что предшествовало военной операции США, в результате которой президента Николаса Мадуро захватили и доставили на территорию Штатов.

Дональд Трамп в эфире Fox News рассказал детали того, как американцы захватывали лидера Венесуэлы. Операция проходила под его контролем: президент вместе с генералами в режиме реального времени следили за действиями военных.

Впоследствии Трамп во время встречи с прессой заявил, что США будут руководить Венесуэлой до тех пор, пока не будет обеспечен надлежащий переход власти после военной операции и задержания Мадуро.