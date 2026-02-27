Не может заплатить адвокату: Мадуро требует прекратить судить его за наркотерроризм

Похищенный США лидер Венесуэлы Николас Мадуро требует прекратить начатый над ним суд из-за того, что американское правительство блокирует платежи его адвокату.

Мадуро требует снять с него обвинения по делу о наркотиках, пишет Bloomberg.

Бывший лидер Венесуэлы обратился в федеральный суд с просьбой снять с него обвинения в торговле наркотиками. Он утверждает, что правительство США блокирует финансирование его юридической защиты со стороны правительства Венесуэлы.

"Поведение правительства США не только подрывает права Мадуро, но и обязанность суда провести справедливое разбирательство", — говорится в ходатайстве стороны защиты.

В то же время адвокат Мадуро Барри Поллак сказал в судебном заявлении в Нью-Йорке, что действия Минфина США неконституционно нарушили право Мадуро на юриста по своему выбору. Он добавил, что это нарушение требует прекращения дела.

Відео дня

Напомним, Трамп рассказал о секретном оружии США во время захвата Мадуро под названием "дезориентатор".

Фокус также писал о том, что Китай подозревает договоренность России и США по Мадуро.