Невідомий щасливчик виграв $400 тисяч, зробивши криптоставку на повалення Мадуро

Загадковий трейдер зробив криптоставку за кілька годин до того, як США заарештували венесуельського диктатора і вивезли його до США.

На рахунку трейдера на Polymarket були сформовані позиції за контрактами, пов'язаними з відстороненням Мадуро, на умовах, які передбачали низькі шанси на успіх ще до рейду США 3 січня, пише Daily Mail.

Анонімний акаунт було створено минулого місяця, і 27 грудня трейдер придбав контракти на суму 96 доларів, які мали принести прибуток, якщо США вторгнуться до Венесуели до 31 січня.

Потім у наступні дні трейдер зробив ще кілька подібних ставок.

Такі ринки прогнозів, як Polymarket, пропонують торговані контракти типу "так" або "ні", що дають змогу користувачам робити ставки на широкий спектр реальних подій, від результатів у спорті та розвагах до політики й економіки.

Відео дня

Згідно з даними Polymarket, ці ставки, які до захоплення Мадуро становили близько 34 000 доларів, різко зросли в ціні після появи новин про військову операцію США проти венесуельського лідера.

У понеділок основні фондові індекси підскочили, а ціни на нафту зросли, тоді як акції енергоносіїв значно зміцнилися після того, як Мадуро був захоплений американськими військовими під час операції "Абсолютна рішучість" 3 січня.

Облігації уряду Венесуели, що перебувають під загрозою дефолту, різко зросли в ціні, чому сприяли очікування масштабної та складної реструктуризації суверенного боргу.

Облігації, випущені урядом і державною нафтовою компанією Petroleos de Venezuela (PDVSA), підскочили на цілих 10 центів за долар, або майже на 30 відсотків, оскільки інвестори, налаштовані оптимістично, скористалися операцією США.

Розслідування щодо таємничого трейдера, ймовірно, приверне увагу американських законодавців, які наполягають на посиленні правил щодо інсайдерської торгівлі, включно з двопартійною ініціативою щодо потенційної заборони торгівлі акціями з боку законодавців.

Після того, як у понеділок з'явилися новини про оборудки Мадуро, конгресмен-демократ Річі Торрес заявив, що цього тижня планує внести законопроєкт, який заборонить виборним посадовим особам, законодавцям і федеральним службовцям робити ставки на платформах прогнозування, де вони потенційно можуть отримати доступ до суттєвої непублічної інформації.

Операція у Венесуелі пройшла успішно і залишалася в секреті доти, доки не був захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро. У суботу Трамп опублікував фото Мадуро на борту есмінця "Іводзіма".

Йому висунуто обвинувачення, зокрема в наркотероризмі, змові, торгівлі наркотиками, відмиванні грошей і багато іншого.

Нагадаємо, Ніколас Мадуро і його дружина Сілія Флорес уже постали перед судом на Мангеттені. Мадуро і його дружина заявили про свою невинність. "Я президент Республіки Венесуела, і мене викрали в суботу, 3 січня. Мене захопили в мене вдома в Каракасі, Венесуела", — заявив Мадуро суду, говорячи іспанською через перекладача. Суддя постановив залишити його і його дружину Силію Флорес під вартою і призначив нову дату слухання на 17 березня.

Тоді як персона Ніколаса Мадуро, колишнього водія автобуса, добре відома. Про його дружину Силію Флорес відомо значно менше, але саме вона була за лаштунками влади, коли її чоловік став президентом Венесуели.