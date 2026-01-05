Кокаїнова леді Венесуели: чим прославилася дружина Мадуро Сілія Флорес (фото)

Силію Флорес називали "силою, що стоїть за венесуельським престолом". Вона була однією з найвпливовіших фігур Венесуели, яка захоплювалася Уго Чавесом і привела свого чоловіка до посади президента країни, попутно збагачуючи своїх родичів, які не гребували торгівлею кокаїном.

69-річна Сілія Флорес, дружина 63-річного Ніколаса Мадуро, також вивезена до США під час операції "Опівнічний молот", працювала за лаштунками, щоб зберегти гегемонію чавістського режиму. У суді вона вже заявила, що ні в чому не винна, але підкреслила, що є "першою леді Венесуели". Фокус зібрав усе що відомо про дружину опального диктатора.

Вражаючий арешт венесуельського лідера і диктатора Ніколаса Мадуро Сполученими Штатами дещо затьмарив собою арешт його дружини, Силії Флорес, першої леді країни, або "першої учасниці конфлікту", згідно з офіційною версією з палацу Мірафлорес.

Мадуро і Силію Флорес ведуть до зали суду в Нью-Йорку Фото: ABC News

Флорес була однією з найвпливовіших фігур у венесуельських владних колах, справляючи фундаментальний вплив на рішення чавістського уряду. Вона також відповідала за деякі з найважливіших заходів, вжитих революційним керівництвом як для протистояння опозиції, так і для управління країною.

Відео дня

За 12 років правління Мадуро Сілія Флорес відмовилася від публічного образу, який вона підтримувала під час президентства Уго Чавеса, і пішла працювати за лаштунки в коридорах влади. У ці роки вона з'являлася на публіці нечасто, майже завжди поруч із Мадуро.

Хто така Силія Флорес і як вона прийшла до влади

Як відомо, у політику Ніколас Мадуро прийшов, як неофіційний член профспілки, що представляє робітників каракаського метро в 1970-х і 1980-х роках. До цього він працював водієм автобуса. Його дружина куди більш освічена, ніж він.

Сілія Флорес народилася в Тінакільо, штат Кохедес, 1956 року. За професією юрист, двічі одружена, має трьох дітей. У політику вона прийшла незабаром після 4 лютого 1992 року, коли Уго Чавес здійснив військовий переворот проти демократії, що існувала тоді у Венесуелі. Як і інші вкрай ліві активісти того часу, Флорес вирушила до в'язниці Яре, щоб особисто зустрітися з Чавесом і запропонувати свої послуги для здійснення Боліваріанської революції. Там вона познайомилася з Ніколасом Мадуро, з яким пізніше зав'язала романтичні стосунки. У 1997 році вони заснували Рух П'ятої Республіки, перший виборчий прояв чавізму.

Сілія захоплювалася Уго Чавесом і прийшла в політику, допомагаючи йому Фото: El Pais

Як і у випадку з Мадуро, Флорес підтримувала дуже тісні політичні відносини з Уго Чавесом, яким завжди захоплювалася. Вона була одним із провідних голосів чавістського руху в перші роки революції і мала довгу і вельми суперечливу парламентську кар'єру.

Будучи однією із засновниць Об'єднаної соціалістичної партії Венесуели (PSUV) 2007 року, вона обіймала посаду генерального прокурора 2012 року і чотири роки (2006-2011) була головою Національної асамблеї, змінивши на цій посаді самого Мадуро. Вони одружилися 2013 року, коли Мадуро обійняв посаду президента після смерті Чавеса.

За роки своєї діяльності Флорес просувала наближених до неї осіб у владних колах і формувала мережу контактів і союзників.

Опозиційні депутати звинувачували її в завищенні зарплат у Національних зборах у роки її президентства і в призначенні багатьох членів своєї найближчої сім'ї на важливі посади. Вони також критикували марнотратні витрати і розкішний спосіб життя кількох її близьких соратників, включно з братами, сестрами і племінниками.

Флорес захищала присутність членів своєї сім'ї в уряді, заявивши: "Моя сім'я потрапила туди завдяки своїм власним заслугам... Я пишаюся ними і захищатиму їхню роботу стільки разів, скільки буде потрібно".

Справа про нарко-племінників Силії Флорес

11 листопада 2015 року під час розвідувальної операції, проведеної Управлінням по боротьбі з наркотиками (DEA) на Гаїті, Ефраїн Кампо Флорес і Франсиско Флорес де Фрейтас, її племінники, були заарештовані та звинувачені в спробі незаконної контрабанди 800 кілограмів кокаїну до Сполучених Штатів. Справа про "нарко-племінників", як її стали називати, стала табуйованою темою у Венесуелі й однією з найнеприємніших для революційного керівництва.

Племінники Флорес, затримані на Гаїті Фото: Wikipedia

Обидва племінники були звільнені адміністрацією Джо Байдена 2022 року в рамках переговорів на Барбадосі та обміну ув'язненими.

Як і інші чільні лідери чавістського руху, Флорес перебуває під санкціями кількох країн — Колумбії, Канади, Панами та США — за звинуваченням у змові з метою підриву демократії у Венесуелі та у зв'язках із деякими з найгучніших корупційних справ в уряді. Флорес роками заперечувала ці звинувачення, називаючи своїх критиків "найманцями", "лакеями імперіалізму" і частиною "підтримуваної американцями опозиції", повторюючи слова свого кумира Уго Чавеса.

Вона пішла в тінь і навіть вела власне шоу на телебаченні Венесуели, зачіпаючи сімейні теми і ніколи політику.

Сілія Флорес — два чоловіки і вдало прилаштовані родичі

Першим чоловіком Силії Флорес був Вальтер Рамон Гавідія, від якого вона народила трьох дітей. У її чоловіка Мадуро є один син, Ніколас Мадуро Герра , якого він призначив на високі державні посади: начальника Спеціального інспекційного органу при президенті, главу Національної кіношколи і місце в Установчих національних зборах 2017 року. Також Флорес усиновила сина своєї покійної сестри — Ефраїна Антоніо Кампо Флореса.

Сілія Флорес була справжнім сірим кардиналом Мадуро Фото: El Mundo

У різний час ЗМІ звинувачували Флорес у непотизмі, вказуючи, що в якийсь момент 16 її родичів обіймали важливі посади, коли вона працювала в Національній асамблеї. Флорес відповіла журналістам, що це частина наклепницької кампанії і назвала їх "найманцями пера".

Також її звинувачували в тому, що її родині належить ціла вулиця розкішних будинків у центрі Каракаса.

Поки в Нью-Йорку Ніколас Мадуро з дружиною постали перед судом, його син Ніколас Герра виступив перед Національною асамблеєю країни. Герра називав свого батька "президентом Мадуро" і закликав до його звільнення.

Нагадаємо, Ніколаса Мадуро і його дружину Сілію Флорес було захоплено рано вранці 3 січня під час військової операції США в Каракасі і вивезено з країни для пред'явлення їм федеральних звинувачень. Подружній парі висунуто звинувачення в участі в наркотерористичній змові.

Фокус писав про те, як відбулося перше засідання суду у справі Мадуро і його дружини. Мадуро назвав себе "порядною людиною". Він і його дружина заперечують усі звинувачення.