Кокаиновая леди Венесуэлы: чем прославилась жена Мадуро Силия Флорес (фото)

Силию Флорес называли "силой, стоящей за венесуэльским престолом". Она была одной из самых влиятельный фигур Венесуэлы, которая восхищалась Уго Чавесом и привела своего мужа к посту президента страны, попутно обогащая своих родственников, которые не гнушались торговлей кокаином.

69-летняя Силия Флорес, жена 63-летнего Николаса Мадуро, также вывезенная в США в ходе операции "Полночный молот", работала за кулисами, чтобы сохранить гегемонию чавистского режима. В суде она уже заявила, что ни в чем не виновна, но подчеркнула, что является "первой леди Венесуэлы". Фокус собрал все что известно о супруге опального диктатора.

Впечатляющий арест венесуэльского лидера и диктатора Николаса Мадуро Соединенными Штатами несколько затмил собой арест его жены, Силии Флорес, первой леди страны, или "первой участницы конфликта", согласно официальной версии из дворца Мирафлорес.

Мадуро и Силию Флорес ведут в зал суда в Нью-Йорке Фото: ABC News

Флорес была одной из самых влиятельных фигур в венесуэльских властных кругах, оказывая фундаментальное влияние на решения чавистского правительства. Она также отвечала за некоторые из важнейших мер, предпринятых революционным руководством как для противостояния оппозиции, так и для управления страной.

За 12 лет правления Мадуро Силия Флорес отказалась от публичного образа, который она поддерживала во время президентства Уго Чавеса, и ушла работать за кулисы в коридорах власти. В эти годы она появлялась на публике нечасто, почти всегда рядом с Мадуро.

Кто такая Силия Флорес и как она пришла к власти

Как известно, в политику Николас Мадуро пришел, как неофициальный член профсоюза, представляющий рабочих каракасского метро в 1970-х и 1980-х годах. До этого он работал водителем автобуса. Его жена куда более образована чем он.

Силия Флорес родилась в Тинакильо, штат Кохедес, в 1956 году. По профессии юрист, дважды замужем, имеет троих детей. В политику она пришла вскоре после 4 февраля 1992 года, когда Уго Чавес совершил военный переворот против существовавшей тогда демократии в Венесуэле. Как и другие крайне левые активисты того времени, Флорес отправилась в тюрьму Яре, чтобы лично встретиться с Чавесом и предложить свои услуги для осуществления Боливарианской революции. Там она познакомилась с Николасом Мадуро, с которым позже завязала романтические отношения. В 1997 году они основали Движение Пятой Республики, первое избирательное проявление чавизма.

Силия восхищалась Уго Чавесом и пришла в политику, помогая ему Фото: El Pais

Как и в случае с Мадуро, Флорес поддерживала очень тесные политические отношения с Уго Чавесом, которым всегда восхищалась. Она была одним из ведущих голосов чавистского движения в первые годы революции и имела долгую и весьма противоречивую парламентскую карьеру.

Будучи одной из основательниц Объединенной социалистической партии Венесуэлы (PSUV) в 2007 году, она занимала пост генерального прокурора в 2012 году и четыре года (2006-2011) была председателем Национальной ассамблеи, сменив на этом посту самого Мадуро. Они поженились в 2013 году, когда Мадуро занял пост президента после смерти Чавеса.

За годы своей деятельности Флорес продвигала приближенных к ней лиц в властных кругах и формировала сеть контактов и союзников.

Оппозиционные депутаты обвиняли ее в завышении зарплат в Национальном собрании в годы ее президентства и в назначении многих членов своей ближайшей семьи на важные должности. Они также критиковали расточительные траты и роскошный образ жизни нескольких ее близких соратников, включая братьев, сестер и племянников.

Флорес защищала присутствие членов своей семьи в правительстве, заявив: "Моя семья попала туда благодаря своим собственным заслугам… Я горжусь ими и буду защищать их работу столько раз, сколько потребуется".

Дело о нарко-племянниках Силии Флорес

11 ноября 2015 года в ходе разведывательной операции, проведенной Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) на Гаити, Эфраин Кампо Флорес и Франсиско Флорес де Фрейтас, ее племянники, были арестованы и обвинены в попытке незаконной контрабанды 800 килограммов кокаина в Соединенные Штаты. Дело о "нарко-племянниках", как его стали называть, стало табуированной темой в Венесуэле и одной из самых неприятных для революционного руководства.

Племянники Флорес, задержанные на Гаити Фото: Wikipedia

Оба племянника были освобождены администрацией Джо Байдена в 2022 году в рамках переговоров на Барбадосе и обмена заключенными.

Как и другие видные лидеры чавистского движения, Флорес находится под санкциями нескольких стран — Колумбии, Канады, Панамы и США — по обвинению в заговоре с целью подрыва демократии в Венесуэле и в связях с некоторыми из самых громких коррупционных дел в правительстве. Флорес годами отрицала эти обвинения, называя своих критиков "наемниками", "лакеями империализма" и частью "поддерживаемой американцами оппозиции", повторяя слова своего кумира Уго Чавеса.

Она ушла в тень и даже вела собственное шоу на телевидении Венесуэлы, затрагивая семейные темы и никогда политику.

Силия Флорес – два мужа и удачно пристроенные родственники

Первым мужем Силии Флорес был Вальтер Рамон Гавидия, от которого она родила троих детей. У ее мужа Мадуро есть один сын, Николас Мадуро Герра , которого он назначил на высокие государственные должности: начальника Специального инспекционного органа при президенте, главу Национальной киношколы и место в Учредительном национальном собрании 2017 года. Также Флорес усыновила сына своей покойно сестры – Эфраина Антонио Кампо Флореса.

Силия Флорес была настоящим серым кардиналом Мадуро Фото: El Mundo

В разное время СМИ обвиняли Флорес в непотизме, указывая, что в какой-то момент 16 ее родственников занимали важные посты, когда она работала в Национальной ассамблее. Флорес ответила журналистам, что это часть клеветнической кампании и назвала их "наемниками пера".

Также ее обвиняли в том, что ее семье принадлежит целая улица роскошных домов в центре Каракаса.

Пока в Нью-Йорке Николас Мадуро с женой предстали перед судом, его сын Николас Герра выступил перед Национальной ассамблеей страны. Герра называл своего отца "президентом Мадуро" и призывал к его освобождению.

Напомним, Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены рано утром 3 января во время военной операции США в Каракасе и вывезены из страны для предъявления им федеральных обвинений. Супружеской паре предъявлены обвинения в участии в наркотеррористическом заговоре.

Фокус писал о том, как прошло первое заседание суда по делу Мадуро и его жены. Мадуро назвал себя "порядочным человеком". Он и его жена отрицают все обвинения.