Кокаиновая леди Венесуэлы: чем прославилась жена Мадуро Силия Флорес (фото)
Силию Флорес называли "силой, стоящей за венесуэльским престолом". Она была одной из самых влиятельный фигур Венесуэлы, которая восхищалась Уго Чавесом и привела своего мужа к посту президента страны, попутно обогащая своих родственников, которые не гнушались торговлей кокаином.
69-летняя Силия Флорес, жена 63-летнего Николаса Мадуро, также вывезенная в США в ходе операции "Полночный молот", работала за кулисами, чтобы сохранить гегемонию чавистского режима. В суде она уже заявила, что ни в чем не виновна, но подчеркнула, что является "первой леди Венесуэлы". Фокус собрал все что известно о супруге опального диктатора.
Впечатляющий арест венесуэльского лидера и диктатора Николаса Мадуро Соединенными Штатами несколько затмил собой арест его жены, Силии Флорес, первой леди страны, или "первой участницы конфликта", согласно официальной версии из дворца Мирафлорес.
Флорес была одной из самых влиятельных фигур в венесуэльских властных кругах, оказывая фундаментальное влияние на решения чавистского правительства. Она также отвечала за некоторые из важнейших мер, предпринятых революционным руководством как для противостояния оппозиции, так и для управления страной.
За 12 лет правления Мадуро Силия Флорес отказалась от публичного образа, который она поддерживала во время президентства Уго Чавеса, и ушла работать за кулисы в коридорах власти. В эти годы она появлялась на публике нечасто, почти всегда рядом с Мадуро.
Кто такая Силия Флорес и как она пришла к власти
Как известно, в политику Николас Мадуро пришел, как неофициальный член профсоюза, представляющий рабочих каракасского метро в 1970-х и 1980-х годах. До этого он работал водителем автобуса. Его жена куда более образована чем он.
Силия Флорес родилась в Тинакильо, штат Кохедес, в 1956 году. По профессии юрист, дважды замужем, имеет троих детей. В политику она пришла вскоре после 4 февраля 1992 года, когда Уго Чавес совершил военный переворот против существовавшей тогда демократии в Венесуэле. Как и другие крайне левые активисты того времени, Флорес отправилась в тюрьму Яре, чтобы лично встретиться с Чавесом и предложить свои услуги для осуществления Боливарианской революции. Там она познакомилась с Николасом Мадуро, с которым позже завязала романтические отношения. В 1997 году они основали Движение Пятой Республики, первое избирательное проявление чавизма.
Как и в случае с Мадуро, Флорес поддерживала очень тесные политические отношения с Уго Чавесом, которым всегда восхищалась. Она была одним из ведущих голосов чавистского движения в первые годы революции и имела долгую и весьма противоречивую парламентскую карьеру.
Будучи одной из основательниц Объединенной социалистической партии Венесуэлы (PSUV) в 2007 году, она занимала пост генерального прокурора в 2012 году и четыре года (2006-2011) была председателем Национальной ассамблеи, сменив на этом посту самого Мадуро. Они поженились в 2013 году, когда Мадуро занял пост президента после смерти Чавеса.
За годы своей деятельности Флорес продвигала приближенных к ней лиц в властных кругах и формировала сеть контактов и союзников.
Оппозиционные депутаты обвиняли ее в завышении зарплат в Национальном собрании в годы ее президентства и в назначении многих членов своей ближайшей семьи на важные должности. Они также критиковали расточительные траты и роскошный образ жизни нескольких ее близких соратников, включая братьев, сестер и племянников.
Флорес защищала присутствие членов своей семьи в правительстве, заявив: "Моя семья попала туда благодаря своим собственным заслугам… Я горжусь ими и буду защищать их работу столько раз, сколько потребуется".
Дело о нарко-племянниках Силии Флорес
11 ноября 2015 года в ходе разведывательной операции, проведенной Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) на Гаити, Эфраин Кампо Флорес и Франсиско Флорес де Фрейтас, ее племянники, были арестованы и обвинены в попытке незаконной контрабанды 800 килограммов кокаина в Соединенные Штаты. Дело о "нарко-племянниках", как его стали называть, стало табуированной темой в Венесуэле и одной из самых неприятных для революционного руководства.
Оба племянника были освобождены администрацией Джо Байдена в 2022 году в рамках переговоров на Барбадосе и обмена заключенными.
Как и другие видные лидеры чавистского движения, Флорес находится под санкциями нескольких стран — Колумбии, Канады, Панамы и США — по обвинению в заговоре с целью подрыва демократии в Венесуэле и в связях с некоторыми из самых громких коррупционных дел в правительстве. Флорес годами отрицала эти обвинения, называя своих критиков "наемниками", "лакеями империализма" и частью "поддерживаемой американцами оппозиции", повторяя слова своего кумира Уго Чавеса.
Она ушла в тень и даже вела собственное шоу на телевидении Венесуэлы, затрагивая семейные темы и никогда политику.
Силия Флорес – два мужа и удачно пристроенные родственники
Первым мужем Силии Флорес был Вальтер Рамон Гавидия, от которого она родила троих детей. У ее мужа Мадуро есть один сын, Николас Мадуро Герра , которого он назначил на высокие государственные должности: начальника Специального инспекционного органа при президенте, главу Национальной киношколы и место в Учредительном национальном собрании 2017 года. Также Флорес усыновила сына своей покойно сестры – Эфраина Антонио Кампо Флореса.
В разное время СМИ обвиняли Флорес в непотизме, указывая, что в какой-то момент 16 ее родственников занимали важные посты, когда она работала в Национальной ассамблее. Флорес ответила журналистам, что это часть клеветнической кампании и назвала их "наемниками пера".
Также ее обвиняли в том, что ее семье принадлежит целая улица роскошных домов в центре Каракаса.
Пока в Нью-Йорке Николас Мадуро с женой предстали перед судом, его сын Николас Герра выступил перед Национальной ассамблеей страны. Герра называл своего отца "президентом Мадуро" и призывал к его освобождению.
Напомним, Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены рано утром 3 января во время военной операции США в Каракасе и вывезены из страны для предъявления им федеральных обвинений. Супружеской паре предъявлены обвинения в участии в наркотеррористическом заговоре.
Фокус писал о том, как прошло первое заседание суда по делу Мадуро и его жены. Мадуро назвал себя "порядочным человеком". Он и его жена отрицают все обвинения.