Захоплення Мадуро: хто і за скільки допоміг американцям спіймати президента Венесуели, — NYT

Операція із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружини Силії Флорес готувалася США з літа минулого року.

Адміністрація Дональда Трампа більшу частину 2025 року намагалася чинити тиск на Мадуро, називаючи його лідером картелю і намагаючись змістити його з посади, але коли всі попередження і вимоги були проігноровані, Білий дім реалізував блискавичну операцію з "нейтралізації" очільника Венесуели, в якій не обійшлося і без допомоги наближених до політика людей, повідомляє The New York Times.

Ретельне планування США і "кріт" в оточенні Мадуро

Згідно з інформацією NYT, у серпні 2025 року співробітники Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) проникли до Венесуели і за допомогою безпілотників-невидимок почали вивчати Мадуро і його пересування.

Відео дня

Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, розповів, що шпигуни хотіли зрозуміти, "де він живе, куди подорожує, що їсть, що носить, які в нього домашні тварини". У цьому американцям допомогло джерело у венесуельському уряді з "необмеженим доступом до особистих покоїв" диктатора.

Він повідомив, що масивні сталеві двері спальні Мадуро і безпечної кімнати мають коротку механічну затримку під час замикання. Це вікно всього в кілька секунд Delta Force використовувала, щоб "застати зненацька" політика.

"Кріт" також нібито передав зашифрованим каналом підтвердження того, що Мадуро ліг спати, і його охоронці "розслабилися".

Як проводилася підготовка

Задовго до старту операції в Кентуккі військові побудували повномасштабну модель резиденції Мадуро. Елітні командос із підрозділу Delta Force армії США відпрацювали удар, прориваючи сталеві двері з постійно зростаючою швидкістю.

Коли погода стала ясною, і ризик жертв серед цивільного населення здавався низьким, командос завдали удару. Спочатку кібер-операція вимкнула електропостачання в значній частині Каракаса, дозволивши 150 американським літакам, безпілотникам і вертольотам наблизитися непомітно. Вони завдали ударів по радарах і об'єктах ППО та висадили спецпризначенців на найбільш укріпленій військовій базі Венесуели.

Потім військовослужбовці спецпідрозділу "Дельта" підірвали двері і через три хвилини виявили Мадуро.

Незважаючи на блискуче проведену операцію, все ж наявність "крота" допомогла здійснити її максимально вдало. До речі, його поява в найближчому оточенні політика могла бути пов'язана з тим, що США вже в серпні минулого року оголосили винагороду за інформацію, що призведе до арешту Мадуро, у розмірі $50 мільйонів.

Втрати під час операції

Під час операції один американський вертоліт потрапив під обстріл, приблизно шестеро американських солдатів дістали поранення, але ніхто з американців не загинув. Що стосується іншого боку, то за словами місцевого чиновника, щонайменше 40 венесуельців загинули, включно з військовослужбовцями і мирними жителями.

Спецоперація із захоплення Мадуро тривала трохи більше ніж дві години.

"Я дивився це, буквально, як телешоу", — заявив пізніше глава Білого Дому Дональд Трамп в ефірі Fox News. Після цього він опублікував фотографію Мадуро із зав'язаними очима і в наручниках.

Президент Венесуели прибув до Нью-Йорка вертольотом минулої ночі, його доправили до центру утримання під вартою в Брукліні. Дорогами мегаполісу його провезли у відкритому фургоні.

У федеральному окружному суді йому і його дружині, а також їхньому синові та двом високопоставленим венесуельським чиновникам 5 січня буде висунуто обвинувачення за чотирма пунктами в контрабанді кокаїну.

Нагадаємо, тимчасовий президент Венесуели Делсі Родрігес, яка спочатку обурилася діям США, заявила про готовність співпрацювати з американцями.

Також повідомлялося, якими будуть наслідки спецоперації у Венесуелі для України.