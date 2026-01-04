У Венесуелі оголосили тимчасового президента після затримання Ніколаса Мадуро

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес призначена виконувачкою обов'язків президента країни на період відсутності Ніколаса Мадуро, затриманого під час операції американських військових.

Конституційна палата Верховного суду Венесуели ухвалила, що віцепрезидентка Делсі Родрігес виконуватиме обов'язки глави держави в період відсутності Ніколаса Мадуро, якого, за заявою суду, було затримано під час операції американських військових. Про це повідомляє Reuters.

В офіційному рішенні йдеться, що Родрігес обійме посаду президента Боліваріанської Республіки Венесуела для "гарантування адміністративної спадкоємності та всебічної оборони країни". Суд також повідомив про намір додатково розглянути правові механізми забезпечення безперервності державного управління та захисту суверенітету в умовах вимушеної відсутності президента.

Відео дня

Хто така Делсі Родрігес

Родрігес обійме посаду президента Боліваріанської Республіки Венесуела Фото: AFP

Делсі Родрігес — 56-річна політикиня, уродженка Каракаса. Вона здобула юридичну освіту в Центральному університеті Венесуели та за останнє десятиліття стала однією з ключових фігур у владі. Родрігес є донькою Хорхе Антоніо Родрігеса, якого вважають лівим партизаном і засновником революційного руху "Ліга соціалістів" у 1970-х роках.

З 2013 по 2014 рік Родрігес очолювала міністерство зв'язку та інформації, потім обіймала посаду міністра закордонних справ. У 2017 році її призначили головою проурядових Установчих зборів, а у 2018-му вона стала віцепрезиденткою країни.

Економіка, нафта і санкції

За даними Hindustan Times, останніми роками Родрігес відігравала ключову роль в економічній політиці Венесуели. У 2024 році під її контроль перейшло нафтове відомство, стратегічно важливий сектор на тлі посилення санкцій США.

Вона також тісно співпрацює зі своїм братом Хорхе Родрігесом, який очолює Національну асамблею.

Вимога доказів і жорстка риторика

Після повідомлень про затримання Мадуро Родрігес виступила зі зверненням по державному телебаченню, зажадавши від США надати докази того, що Мадуро і його дружина Силія Флорес живі.

Вона підкреслила, що вважає Мадуро єдиним законним президентом країни, попри його затримання.

"У цій країні тільки один президент, і його звуть Ніколас Мадуро Морос", — заявила Родрігес.

Суперечність із заявами США

Позиція венесуельської влади вступила в пряму суперечність із заявами президента США Дональда Трампа, який раніше стверджував, що Родрігес уже склала присягу як президентка і готова діяти відповідно до вимог Вашингтона.

Трамп також припустив, що в найближчій перспективі Сполучені Штати будуть фактично керувати Венесуелою.

Військова операція США у Венесуелі: останні новини

Дональд Трамп в ефірі Fox News розповів подробиці, як американці захоплювали лідера Венесуели. За словами президента США, операція проходила під його контролем: він разом із генералами в режимі реального часу стежили за діями військових.

Згодом Трамп під час зустрічі з пресою заявив, що США керуватимуть Венесуелою доти, доки не буде забезпечено належний перехід влади після військової операції та затримання Мадуро.

Газета The New York Times увечері 3 січня повідомила, що джерело в уряді Венесуели "здало" Мадуро ЦРУ. За це шпигунське агентство, яке стежило за Мадуро, отримало грошову винагороду в розмірі 50 мільйонів доларів.