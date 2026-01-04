В Венесуэле объявили временного президента после задержания Николаса Мадуро

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назначена исполняющей обязанности президента страны на период отсутствия Николаса Мадуро, задержанного в ходе операции американских военных.

Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы постановила, что вице-президент Делси Родригес будет исполнять обязанности главы государства в период отсутствия Николас Мадуро, который, по заявлению суда, был задержан в ходе операции американских военных. Об этом сообщает Reuters.

В официальном решении говорится, что Родригес займет пост президента Боливарианской Республики Венесуэла для "гарантирования административной преемственности и всесторонней обороны страны". Суд также сообщил о намерении дополнительно рассмотреть правовые механизмы обеспечения непрерывности государственного управления и защиты суверенитета в условиях вынужденного отсутствия президента.

Кто такая Делси Родригес

Делси Родригес — 56-летний политик, уроженка Каракаса. Она получила юридическое образование в Центральном университете Венесуэлы и за последнее десятилетие стала одной из ключевых фигур во власти. Родригес является дочерью Хорхе Антонио Родригеса, которого считают левый партизаном и основателем революционного движения "Лига социалистов" в 1970-х годах.

С 2013 по 2014 год Родригес возглавляла министерство связи и информации, затем занимала пост министра иностранных дел. В 2017 году она была назначена главой проправительственного Учредительного собрания, а в 2018-м стала вице-президентом страны.

Экономика, нефть и санкции

По данным Hindustan Times, в последние годы Родригес играла ключевую роль в экономической политике Венесуэлы. В 2024 году под ее контроль перешло нефтяное ведомство, стратегически важный сектор на фоне ужесточения санкций США.

Она также тесно сотрудничает со своим братом Хорхе Родригесом, который возглавляет Национальную ассамблею.

Требование доказательств и жесткая риторика

После сообщений о задержании Мадуро Родригес выступила с обращением по государственному телевидению, потребовав от США предоставить доказательства того, что Мадуро и его супруга Силия Флорес живы.

Она подчеркнула, что считает Мадуро единственным законным президентом страны, несмотря на его задержание.

"В этой стране только один президент, и его зовут Николас Мадуро Морос", — заявила Родригес.

Противоречия с заявлениями США

Позиция венесуэльских властей вступила в прямое противоречие с заявлениями президента США Дональда Трампа, который ранее утверждал, что Родригес уже принесла присягу как президент и готова действовать в соответствии с требованиями Вашингтона.

Трамп также допустил, что в ближайшей перспективе Соединенные Штаты будут фактически управлять Венесуэлой.

Военная операция США в Венесуэле: последние новости

Дональд Трамп в эфире Fox News рассказал подробности, как американцы захватывали лидера Венесуэлы. По словам президента США, операция проходила под его контролем: он вместе с генералами в режиме реального времени следили за действиями военных.

Впоследствии Трамп во время встречи с прессой заявил, что США будут руководить Венесуэлой до тех пор, пока не будет обеспечен надлежащий переход власти после военной операции и задержания Мадуро.

Газета The New York Times вечером 3 января сообщила, что источник в правительстве Венесуэлы "сдал" Мадуро ЦРУ. За это шпионское агентство, которое следило за Мадуро, получило денежное вознаграждение в размере 50 миллионов долларов.