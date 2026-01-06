Неизвестный счастливчик выиграл $400 тысяч, сделав криптоставку на свержение Мадуро

Загадочный трейдер сделал криптоставку за несколько часов до того, как США арестовали венесуэльского диктатора и вывезли его в США.

На счету трейдера на Polymarket были сформированы позиции по контрактам, связанным с отстранением Мадуро, на условиях, которые подразумевали низкие шансы на успех еще до рейда США 3 января, пишет Daily Mail.

Анонимный аккаунт был создан в прошлом месяце, и 27 декабря трейдер приобрел контракты на сумму 96 долларов, которые должны были принести прибыль, если США вторгнутся в Венесуэлу до 31 января.

Затем в последующие дни трейдер сделал еще несколько подобных ставок.

Такие рынки прогнозов, как Polymarket, предлагают торгуемые контракты типа "да" или "нет", позволяющие пользователям делать ставки на широкий спектр реальных событий, от результатов в спорте и развлечениях до политики и экономики.

Согласно данным Polymarket, эти ставки, которые до захвата Мадуро составляли около 34 000 долларов, резко выросли в цене после появления новостей о военной операции США против венесуэльского лидера.

В понедельник основные фондовые индексы подскочили, а цены на нефть выросли, в то время как акции энергоносителей значительно укрепились после того, как Мадуро был захвачен американскими военными в ходе операции "Абсолютная решимость" 3 января.

Облигации правительства Венесуэлы, находящиеся под угрозой дефолта, резко выросли в цене, чему способствовали ожидания масштабной и сложной реструктуризации суверенного долга.

Облигации, выпущенные правительством и государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA), подскочили на целых 10 центов за доллар, или почти на 30 процентов, поскольку инвесторы, настроенные оптимистично, воспользовались операцией США.

Расследование в отношении таинственного трейдера, вероятно, привлечет внимание американских законодателей, которые настаивают на ужесточении правил в отношении инсайдерской торговли, включая двухпартийную инициативу по потенциальному запрету торговли акциями со стороны законодателей.

После того, как в понедельник появились новости о сделках Мадуро, конгрессмен-демократ Ричи Торрес заявил, что на этой неделе планирует внести законопроект, который запретит выборным должностным лицам, законодателям и федеральным служащим делать ставки на платформах прогнозирования, где они потенциально могут получить доступ к существенной непубличной информации.

Операция в Венесуэле прошла успешно и оставалась в секрете до тех пор, пока не был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро. В субботу Трамп опубликовал фото Мадуро на борту эсминца "Иводзима".

Ему предъявлены обвинения, в том числе в наркотерроризме, заговоре, торговле наркотиками, отмывании денег и многом другом.

Напомним, Николас Мадуро и его жена Силия Флорес уже предстали перед судом на Манхэттене. Мадуро и его супруга заявили о своей невиновности. "Я президент Республики Венесуэла, и меня похитили в субботу, 3 января. Меня захватили у меня дома в Каракасе, Венесуэла", — заявил Мадуро суду, говоря по-испански через переводчика. Судья постановил оставить его и его жену Силию Флорес под стражей и назначил новую дату слушания на 17 марта.

Тогда как персона Николаса Мадуро, бывшего водителя автобуса, хорошо известна. О его жене Силии Флорес известно куда меньше, но именно она была за кулисами власти, когда ее муж стал президентом Венесуэлы.