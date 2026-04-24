В США арестовали мужчину, который выиграл $400 000 на захвате Мадуро: им оказался солдат

В США арестовали военнослужащего спецназа Ганнона Кена Ван Дайка, которого обвиняют в мошенничестве из-за использования секретной информации о спецоперации в Венесуэле в целях собственного обогащения.

Ван Дайк участвовал в захвате венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и одновременно делал ставки на то, что американские войска войдут в Венесуэлу, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США.

Спецназовец, заранее зная о рейде, сделал ставки на платформе Polymarket, в результате чего выиграл более 400 тысяч долларов благодаря конфиденциальной информации, которую он не имел права использовать согласно законодательству.

Уточняется, что Ван Дайк поставил более 33 тысяч долларов в категориях по введению войск США в Венесуэлу и устранению Мадуро от власти до конца января 2026 года.

Выигранные средства солдат вывел на иностранный криптовалютный кошелек, а затем перевел на новосозданный брокерский счет.

Когда в СМИ появилась информация об аномальных ставках относительно событий в Венесуэле, Ван Дайк попытался уничтожить доказательства. Он обратился в службу поддержки Polymarket с просьбой удалить его учетную запись, ложно утверждая, что потерял доступ к электронной почте.

Сейчас спецназовцу предъявлено обвинение по трем пунктам обвинения в нарушении Закона о товарных биржах, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы:

в мошенничестве;

краже секретной правительственной информации;

незаконных финансовых операциях.

"Рынки прогнозов не являются убежищем для использования незаконно присвоенной конфиденциальной или секретной информации для личной выгоды", — подчеркнул прокурор Джей Клейтон, который выдвигал обвинения против военного.

Напомним, в январе неизвестный счастливчик выиграл $400 тысяч, сделав криптоставку на свержение Мадуро.

