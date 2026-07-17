Делал ставки на президента: оператор суфлера Трампа разбогател благодаря его речам

Оператора телесуфлера президента США Дональда Трампа, долгое время занимавшего эту должность, поймали на обогащении на десятки тысяч долларов. Мужчина делал ставки на более чем десяток выступлений политика.

Технический помощник Трампа Габриэль Перес, который руководит работой его телесуфлера с 2016 года и располагает текстами его будущих выступлений, якобы использовал инсайдерскую информацию о речах политика. Таким образом ему удалось заработать более 100 тысяч долларов, пишет издание ABC News со ссылкой на источники.

Как оператор телесуфлера разбогател на речах Трампа

Федеральные следователи из Комиссии по торговле товарными фьючерсами компании Kalshi выяснили, что сотрудник решил воспользоваться информацией о выступлениях президента. Они заметили подозрительную активность на своём рынке Mentions, где пользователи могут делать ставки на то, прозвучат ли определённые слова, фразы или темы во время публичного выступления известного лица.

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Следователи установили, что Перес делал ставки, в частности, на декабрьское обращение в прайм-тайм, январскую речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) и выступление Трампа в марте во время церемонии вручения Медали за отвагу. За три месяца он в общей сложности сделал более десятка "прогнозов".

Как отреагировал Трамп

В четверг, 16 июля, пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливитт сообщила, что после получения этих данных Переса был отправлен в неоплачиваемый административный отпуск. Она также отметила, что президент уже знает об этой истории и назвал действия помощника "позором".

"В Белом доме действуют строгие этические правила, которых, как мы ожидаем, должны придерживаться все сотрудники и должностные лица", — подчеркнул журналистам пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл.

Издание сообщает, что Перес работает одним из операторов телесуфлера Трампа ещё со времён его первой президентской кампании.

Напомним, недавно BBC рассказало о том, как в Канаде разоблачили пилота Boeing, который перевозил сотни людей без лицензии.

Кроме того, ранее в США арестовали мужчину, который выиграл 400 тысяч долларов на захвате Мадуро.