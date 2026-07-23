Мужчина пародировал Трампа прямо у него за спиной: курьезный момент попал в прямой эфир (видео)

Во время выступления президента США Дональда Трампа в штате Джорджия внимание зрителей неожиданно привлек не только сам американский лидер, но и мужчина, сидевший прямо за его спиной. Пока Трамп произносил речь со сцены, тот начал демонстративно копировать его жесты и мимику, и, в частности, этот момент попал в прямую трансляцию.

Как пишет издание The Daily Beast, курьезный эпизод произошел во время митинга в средней школе Уилера в городе Мариетта. Мужчина, сидевший в секторе позади президента, настолько точно имитировал его манеру речи и жестов, что зрители быстро обратили на него внимание.

По данным журналистов, он был одет в тёмный костюм с красным галстуком и почти слово в слово и движение за движением повторял поведение Трампа. Так, на видео видно, что мужчина широко размахивал руками, качал головой, складывал губы в характерное для президента выражение и преувеличивал каждый его жест.

В Белом доме пока не отреагировали на просьбу журналистов прокомментировать инцидент.

Відео дня

В то же время журналисты отметили, что не все присутствующие были в восторге от речи Трампа. Некоторые из сидевших позади него разговаривали между собой, смотрели в телефоны или просто всем своим видом демонстрировали скуку.

Как пишет издание, в ходе своего выступления, длившегося почти 74 минуты, Трамп, как обычно, затронул ряд политических тем. Он говорил о конфликте с Ираном, резко критиковал демократов, а также заявил, что "коммунисты" внутри США якобы хотят "взорвать" гору Рашмор.

The Daily Beast также напоминает, что в тот же день президент посетил авиабазу Довер, где проходила церемония встречи тел четырёх американских военнослужащих, погибших на Ближнем Востоке на фоне эскалации конфликта с Ираном.

По информации издания, рядовая Изабелла Гонсалес, первый лейтенант Тайлер Джеймс Фихан и сержант Энджел С. Рамперсад погибли в результате удара беспилотника по американским военным в Иордании. Еще один военнослужащий — сержант Майкл Эммануэль Свинтон — погиб во время контролируемого подрыва иранского беспилотника в Ираке.

После церемонии журналисты попросили Трампа прокомментировать гибель военнослужащих. Президент выразил соболезнования их семьям, однако его ответ, как отмечает издание, был довольно непонятным и вызвал обсуждение в американских СМИ.

Напомним, оператора телесуфлера Дональда Трампа Габриэля Переса отстранили от работы после того, как его заподозрили в использовании инсайдерской информации для ставок на содержание речей президента. По данным ABC News, имея доступ к текстам будущих выступлений Трампа, он якобы заработал на таких прогнозах более 100 тысяч долларов.

Также Фокус писал , что после выступления на мероприятии Демократической партии Джо Байден на мгновение растерялся, не поняв, в какую сторону ему сходить со сцены, и это попало на видео. Курьез произошел сразу после того, как в своей речи он резко раскритиковал президента США Дональда Трампа и его администрацию.