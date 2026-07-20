Іспанія "прибрала" Дональда Трампа зі святкових фото з ЧС-2026

Федерація футболу Іспанії вирізала Трампа з командного фото у момент підняття кубку. Президент США вручав кубок переможцям і відмовлявся піти зі сцени.

Іспанія вдруге в історії стала чемпіоном світу з футболу. Іспанія в екстратаймах дотиснула Аргентину (1:0), яка після 90+3-ї хвилини грала в меншості через вилучення Енцо Фернандеса. Єдиний гол на 106-й хвилині забив Ферран Торрес. У святковому повідомленні Федерація футболу Іспанії написала про всі досягнення своєї збірної та опублікувала знімок без президента США.

Трамп не хотів йти зі сцени

"Одні матчі вирішують долю чемпіонату, інші визначають цілу епоху. Під сонячним небом Нью-Джерсі, на арені, призначеній для фінальної битви, Іспанія та Аргентина зустрілися, щоб зіграти поєдинок, на який футбол чекав десятиліттями", — сказано у повідомленні Федерації.

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Далі вони розповіли, що у очному протистоянні зійшлись "чемпіон світу 2010 року та чинний чемпіон Європи; і триразовий чемпіон світу, діючий володар титулу та нинішній лідер американського футболу".

"Два абсолютно різні стилі, об'єднані любов'ю до красивого футболу, і чий рецепт успіху заснований на таланті гравців… З самого початку наміри обох команд були зрозумілі: домінуюча Іспанія, яка зробила володіння м'ячем своєю головною зброєю, і Аргентина, яка грає від оборони, чекаючи на будь-яку помилку іспанців", — у Федерації докладно описали як пройшов матч, але жодного разу не загадали голову ФІФА Джанні Інфантіно та президента США Дональда Трампа.

Також їх немає на знімках, лише на останньому видно спину Трампа та Інфантіно, який веде його по сцені.

Спина Трампа потрапила лише на один знімок із святкування Фото: Скрiншот

Трамп був присутній весь матч, який після завершення гри разом із президентом FIFA Джанні Інфантіно вийшли до гравців.

Спочатку Трамп та Інфантіно вручили срібні та золоті медалі командам Аргентини та Іспанії, після чого разом із рук у руки передали кубок FIFA збірній Іспанії.

За словами експертки з читання по губах Ніколи Гіклінг, Дональд Трамп повторював усім гравцям одне й те саме: "Ти — чемпіон! Чудовий гравець".

Хоча вихід Трампа на поле супроводжувався свистом та гучним невдоволенням з боку частини трибун, він не залишив сцену і залишався поруч із переможцями і дивився у камеру, через що Інфантіно навіть довелося жестом попросити його відійти вбік.

Нагадаємо, у фіналі чемпіонату світу-2026 збірна Іспанії в додатковий час перемогла Аргентину з рахунком 1:0 та вдруге в історії стала чемпіоном світу.

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