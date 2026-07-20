Рекордна відвідуваність, елітні бомбардири та скандали: чим запам'ятається Чемпіонат світу

19 липня завершився Чемпіонат світу з футболу — перемогу в ньому здобула збірна Іспанії, а Аргентина посіла друге місце.

Мундіаль став унікальним — вперше турнір проходив одразу в трьох країнах. Однак більшість матчів проходили на території США. Фокус збирав усе про те, чим запам'ятається Чемпіонат світу-2026.

Чемпіонат світу 2026 — унікальні рекорди

Мундіаль став рекордним ще до його початку — турнір розширили до 48 команд, збільшивши кількість представників з різних континентів. Це автоматично призвело до зміни формату та збільшості кількості матчів до рекордних 104 ігор.

Команди були розділені на 12 груп по 4 команди, а 32 з них виходили до стадії плей-офф.

Понад 6 мільйонів вболівальників відвідали матчі цьогорічного Чемпіонату світу. Це майже вдвічі перевершило минулий рекорд — у 1994 році загалом понад 3,5 мільйона відвідали матчі тодішнього мундіалю, який також проходив у США.

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Збільшення кількості команд призвело до більшої результативності — команди забили 308 голів, а минуле досягнення було перевершено ще за підсумками групового етапу.

Лідерами за кількістю голів стали Англія та Франція, які забили по 20 голів на турнірі. Чималий вклад у таку результативність зробив останній їхній матч на турнірі, де вони розігрували бронзові медалі турніру — англійці виграли 6:4. А от збірна Панама залишилась без голів.

Натомість нові чемпіони світу отримали свій титул завдяки надійній обороні — вони пропустили лише 1 гол за турнір. Стільки ж пропустила Колумбія, яка, щоправда, вилетіла на етапі 1/8, поступившись Швейцарії. Найгірший же захист турніру — в Англії, Гани та Тунісу, які пропустили по 12 голів за 40 днів мундіалю.

Чимало рекордів встановили Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. Обидва, разом з мексиканцем Гільєрме Очоа, приїхали на свій шостий Чемпіонат світу, чим встановили унікальне досягнення. Роналду, відзначившись у ворота Узбекістану, встановив унікальне досягнення — він забивав на всіх шести мундіалях, на яких брав участь.

Ліонель Мессі та Алексіс Мак Аллістер Фото: fifa.com

Однак встановити бомбардирські рекорди належало не йому — Ліонель Мессі, хоча й не забивав багато голів на перших Кубках світу, в останні три кампанії виступає надуспішно. Під час матчу 2 туру Мессі побив рекорд Мірослава Клозе, забивши найбільше голів в історії чемпіонатів світу — 17. Однак до кінця турніру цей рекорд у нього відібрали — тепер рекордсменом є француз Кіліан Мбаппе з 22 голами, тоді як Мессі має в своєму здобутку 21 гол.

Партнер Мбаппе по збірній — Майкл Олісе — побив рекорд Пеле, який тримався майже 60 років. Він оформив 7 гольових передач за один турнір, тоді як Пеле зробив 6 асистів на Чемпіонаті світу-1970 року.

На цьому турнірі було і багато ветеранів — Роналду, Модріч, Ноєр, Возінья, Очоа та Джеко — вийшли на поле в віці 40+ років. І це перший випадок, коли настільки багато літніх футболістів з'являються на чемпіонаті світу. Лео Мессі натомість став найстаршим футболістом, що виходив на поле в фіналі Чемпіонату світу. А тренер збірної Кюрасао Дік Адвокат у віці 78 років став найстаршим тренером в історії Чемпіонатів світу.

Унікальний досвід пережили вболівальники "карликових" футбольних країн — Кюрасао з населенням 156 тисяч людей стало найменшою країною в історії Чемпіонатів світу, а Кабо-Верде з населенням 500 тисяч — найменшою країною, що грала в плей-офф мундіалів.

Чемпіонат світу-2026 — головні скандали довкола турніру

Турнір у США, Канаді та Мексиці був сповитий скандалами задовго до його старту. Ще коли ФІФА визначило, що турнір пройде саме в Північній Америці, тодішнього президента ФІФА Зеппа Блаттера звинувачували у корупції.

Ближче до турніру скандалів було все більше — люди обурилися цінами на квитки, які стартували від сотень доларів, а найдорожчий квиток в історії Чемпіонатів світу був проданий за рекордні 2 мільйони доларів. І навіть офіційні ціни на фінальний матч між Іспанією та Францією коштували від 10 тисяч.

Окремі проблеми почалися через прибуття спортсменів та офіційних делегацій на турнір. Жорсткі візові правила у США призвели до того, що гравці збірної Ірану повинні були базуватися у Мексиці, виїжджаючи на матчі до США, що створювало зайві проблеми для команди. До США не пустили і одного з арбітрів — сомалійця Омара Абдулкадіра Артана, якого офіційно звинуватили у співпраці з терористами.

Омар Артан Фото: AP

Однак проблеми були не тільки в спортсменів, що летіли в США. Футболіст збірної Кот-д'Івуару Ельє Ваї не отримав дозвіл на те, аби в'їхати в Канаду для того, щоб зіграти на матчі другого туру Чемпіонату світу проти збірної Німеччини. Згодом з'являлася інформація про те, що Ельє Ваї нібито затримала поліція за підозрою у шахрайстві та причетності до маніпуляцій спортивними подіями менш як за два тижні до старту ЧС‑2026.

Ще один скандал був пов'язаний з прем'єром Канади Марком Карні, який разом з президентом ФІФА Джанні Інфантіно, спокійно підписали російський прапор фанату з РФ, який спілкувався з ними російською. Згодом вболівальник навіть розповідав, що сам Інфантіно спілкувався російською.

Курйозний випадок стався в матчі між Туреччиною та Парагваєм. Футболіст Матіас Галарса привернув до себе увагу, забивши найшвидший гол чемпіонату світу з футболу FIFA 2026. Але коли на полі спалахнув конфлікт, арбітр Іван Бартон загубив один зі своїх годинників, намагаючись розборонити гравців, і Галарса підібрав його. Він надів годинник на зап’ястя, що потрапило на відео та викликало скандал.

Великий скандал стався після півфінального матчу між Англією та Аргентиною, які мають чималу історію протистоянь. Після перемоги футболісти Аргентини святкували вихід у фінал із провокативним банером про те, що Фолклендські острови належать Аргентині.

Транспарант, на якому було вказано аргентинську назву Фолклендських островів — Лас-Мальвінас — тримали й аргентинські вболівальники. Цей архіпелаг є темою тривалої територіальної суперечки між Великою Британією та Аргентиною. У 1982 році між країнами навіть відбулася коротка війна, за результатами якої острови залишилися під контролем Сполученого Королівства.

Чимало питань як у вболівальників, так і в самих учасників мундіалю викликали "гідраційні паузи", які були в кожному з таймів. Багато хто скаржився, що це збиває темп, а також далеко не завжди була потреба в проведенні тривалої паузи, адже не всі матчі проходили в спеку.

Ймовірно, причиною було те, що в цей момент на американських каналах йшла реклама, подібно до рекламних пауз в більш традиційних американських видах спорту. Однак УЄФА вже відхрестилася від такої ідеї на європейських змаганнях.

Скандали з Дональдом Трампом

Головним скандалістом турніру, напевно, став Дональд Трамп. Він отримав дозвіл від ФІФА на те, аби порушити протокол вручення трофея Чемпіонату світу. Після того, як американський лідер вручив кубок капітану збірної Іспанії, він залишився для продовження святкування.

Після вручення трофею президент ФІФА Джанні Інфантіно намагався жестами відвести Трампа зі сцени перед тим, як іспанські футболісти підняли трофей, однак президент США не залишив подіум. На опублікованих відео видно, як Інфантіно звертається до Трампа та показує напрямок виходу, але той продовжує стояти поруч із гравцями.

Після цього збірна Іспанії на офіційному акаунті опублікувала фото, з якого видалили Дональда Трампа зі свого святкування. Реакції американської сторони наразі не було.

Однак найбільш популярним став скандал, пов’язаний зі скасуванням червоної картки, показаної Фоларіну Балогуну.

Пізніше ми розповідали про реакцію УЄФА. Союз європейських футбольних асоціацій виступив із критикою на адресу Міжнародної федерації футболу (ФІФА), після того, як гравцеві збірної США Фоларіну Балогуну скасували червону картку після дзвінка президента Дональда Трампа.

Згодом сам Дональд Трамп, спілкуючись із пресою в Овальному кабінеті, підтвердив факт дзвінка і наголосив, що Фалорін Балогун взагалі не мав отримувати червону картку.

Однак навіть втручання Трампа не допомогло: збірна США програла Бельгії з рахунком 1:4 в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу та залишила турнір. Після перемоги бельгійська команда висміяла ФІФА в соцмережах, опублікувавши допис із фразою: "Скасуйте це".

Зіркові виступи

Фінал турніру запам'ятався і яскравим шоу, задля якого, щоправда, змінили правила, зробивши тривалість перерви між таймами 27 хвилин замість звичних 15. На шоу глядачі побачили виступи:

Джастіна Бібера;

Мадонни;

Шакіри;

гурту BTS;

нігерійського музиканта Burna Boy, який разом із Шакірою перед стартом ЧС‑2026 випустив трек Dai Dai;

венесуельського диригента, музичного і художнього керівника Нью‑Йоркського філармонічного оркестру Густаво Дудамеля.

Куратором шоу виступв фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін. Також разом з гуртом Coldplay виступав хор PS22.

Madonna’s performance at the half time show pic.twitter.com/xmhgu9omDw — The ANF Club ⚽️ (@adjorNfriends) July 19, 2026

Додаткового антуражу додавали виступ "Маппет-шоу" на музичних інструментах чи персонажі відомого серіалу "Тед Лассо", які надавали тренерські настанови Джастіну Біберу про те, як йому триматися на великій сцені.

Головний мем турніру — Ерлінг Голлан

Норвезька збірна після 28 років відсутності на Чемпіонатах світу повернулася, і одразу ж дійшла до півфіналу, де програла Англії. І лідер норвежців Ерлінг Голлан одразу ж став "мемом".

Ще після першого матчу проти Іраку було чимало жартів про те, як 195-сантиметровий "вікінг" переслідує бідолашних гравців Іраку. Поступово підключилися соцмережі та штучний інтелект, які робили чимало жартівливих картинок про Ерлінга.

Ерлінг Голлан Фото: TIME

На фоні високої популярності під час на Чемпіонату світу з футболу 2026 року нападника національної збірної Норвегії Ерлінга Холанда в Перу почали масово називати дітей на його честь.

Також футболіст норвезької збірної Ерлінг Холанд викликав фурор на чемпіонаті світу в США і здивував своїх уболівальників, коли привіз додому дивний сувенір — опудало єнота з пляшкою за 750 доларів.

Крім того, Ерлінг Холанд несподівано став законодавцем моди і навіть став амбасадором бренду, який випускає резинки для волосся.

Відомо, що Ерлінг Голанд зібрав вражаючу колекцію авто. У гаражі зіркового форварда збірної Норвегії – численні суперкари та кілька елітних позашляховиків.

Переможцем турніру стала збірна Іспанії — у фіналі вони мінімально здолали Аргентину. "Золотий" гол провів нападник Ферран Торрес, а сама гра дійшла до овертаймів.

Нагадаємо, що Англія виграла матч за третє місце у Франції. З хокейним рахунком 6-4 перемогли англійці, які вперше посіли призове місце вперше з 1966 року.