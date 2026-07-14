Ерлінг Холанд повернувся до Норвегії з єнотом: у соцмережах обговорюють дивний сувенір із США (фото)

Футболіст норвезької збірної Ерлінг Холанд викликав фурор на чемпіонаті світу в США і здивував своїх уболівальників, коли привіз додому дивний сувенір — опудало єнота з пляшкою за 750 доларів.

Фото, яке опублікував сам футболіст із підписом "він поїхав зі мною додому", розійшлося соціальними мережами і навіть спровокувало хвилю мемів, у яких Ерлінга порівнювали з Грутом із "Вартових Галактики".

Ерлінг привіз до Норвегії опудало єнота

Виявилося, що опудало з єнотом — це недешевий сувенір під назвою "Віскі Єнот" вартістю 750 доларів, і його вже розпродано. Дехто зазначив у коментарях, що опудало тварини — це не надто етичний сувенір.

Опудало єнота коштує 750 доларів Фото: Скриншот

На фотографіях видно, як Холанд виходить із літака, несучи на одному плечі сумку Dolce & Gabbana, а в лівій руці — опудало єнота.

Допис Ерлінга Холанда про єнота Фото: Скриншот

Цей незвичайний сувенір Холанд придбав у магазині Wild Bill's Western Store у Далласі, куди зірка завітала, щоб купити ковбойський капелюх після перемоги Норвегії в 1/32 фіналу турніру.

Відео дня

Магазин приділив велику увагу візиту Холанда: тепер його зображення прикрашає головну сторінку їхнього веб-сайту. Нападник одягнений у ковбойський капелюх і чоботи, а також у футболку з написом "Можете поцілувати мого Далласа".

Фото Холанда прикрашає головну сторінку магазину в Далласі

Збірна Норвегії приземлилася в аеропорту Осло 13 липня після повернення додому після поразки від Англії з рахунком 2:1 у додатковий час у чвертьфіналі чемпіонату світу.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Мрія норвезької команди дістатися до фіналу була зруйнована дублем Джуда Беллінгема, а зірковий гравець Холанд був змушений спостерігати за останніми хвилинами матчу з лави запасних, оскільки його замінили перед другим додатковим таймом.

Холанд став однією із зірок ЧС-2026, забивши сім голів у п’яти матчах.

Норвежців вдома зустрічали як героїв: пожежні машини поливали водою їхній літак, щоб створити веселку, в аеропорту їх зустрічали натовпи фанатів, а тисячі вболівальників вишикувалися вздовж вулиць, щоб відсвяткувати найкращий у історії виступ Норвегії на чемпіонаті світу з футболу.

Потім король Харальд привітав зірку норвезького футболу та його товаришів по команді у Королівському палаці в Осло.

У Норвегії футбольну збірну зустрічали як героїв

Тим часом матч між Англією та Норвегією вже викликав суперечки. Виникли питання щодо голу Беллінгхема, який зрівняв рахунок, причому дехто припускав, що м’яч міг потрапити йому в руку.

Норвегія також була розчарована, коли гол у другому таймі було скасовано. Судді вирішили, що Холанд штовхнув Еліота Андерсона у штрафному майданчику перед кутовим, внаслідок чого гол було скасовано.

У такій ситуації гру слід було зупинити, а гол — скасувати. Але ФІФА переглянула відеозаписи з різних ракурсів і заявила, що гол не було забито рукою.

Нагадаємо, раніше Ерлінг Холанд несподівано став законодавцем моди і навіть став амбасадором бренду, який випускає резинки для волосся.

На чемпіонат світу з футболу норвезька збірна привезла власну їжу. Американські продукти не припали норвежцям до смаку.