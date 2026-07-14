Ерлінг Холанд повернувся до Норвегії з єнотом: у соцмережах обговорюють дивний сувенір із США (фото)
Футболіст норвезької збірної Ерлінг Холанд викликав фурор на чемпіонаті світу в США і здивував своїх уболівальників, коли привіз додому дивний сувенір — опудало єнота з пляшкою за 750 доларів.
Фото, яке опублікував сам футболіст із підписом "він поїхав зі мною додому", розійшлося соціальними мережами і навіть спровокувало хвилю мемів, у яких Ерлінга порівнювали з Грутом із "Вартових Галактики".
Виявилося, що опудало з єнотом — це недешевий сувенір під назвою "Віскі Єнот" вартістю 750 доларів, і його вже розпродано. Дехто зазначив у коментарях, що опудало тварини — це не надто етичний сувенір.
На фотографіях видно, як Холанд виходить із літака, несучи на одному плечі сумку Dolce & Gabbana, а в лівій руці — опудало єнота.
Цей незвичайний сувенір Холанд придбав у магазині Wild Bill's Western Store у Далласі, куди зірка завітала, щоб купити ковбойський капелюх після перемоги Норвегії в 1/32 фіналу турніру.
Магазин приділив велику увагу візиту Холанда: тепер його зображення прикрашає головну сторінку їхнього веб-сайту. Нападник одягнений у ковбойський капелюх і чоботи, а також у футболку з написом "Можете поцілувати мого Далласа".
Збірна Норвегії приземлилася в аеропорту Осло 13 липня після повернення додому після поразки від Англії з рахунком 2:1 у додатковий час у чвертьфіналі чемпіонату світу.
Мрія норвезької команди дістатися до фіналу була зруйнована дублем Джуда Беллінгема, а зірковий гравець Холанд був змушений спостерігати за останніми хвилинами матчу з лави запасних, оскільки його замінили перед другим додатковим таймом.
Холанд став однією із зірок ЧС-2026, забивши сім голів у п’яти матчах.
Норвежців вдома зустрічали як героїв: пожежні машини поливали водою їхній літак, щоб створити веселку, в аеропорту їх зустрічали натовпи фанатів, а тисячі вболівальників вишикувалися вздовж вулиць, щоб відсвяткувати найкращий у історії виступ Норвегії на чемпіонаті світу з футболу.
Потім король Харальд привітав зірку норвезького футболу та його товаришів по команді у Королівському палаці в Осло.
Тим часом матч між Англією та Норвегією вже викликав суперечки. Виникли питання щодо голу Беллінгхема, який зрівняв рахунок, причому дехто припускав, що м’яч міг потрапити йому в руку.
Норвегія також була розчарована, коли гол у другому таймі було скасовано. Судді вирішили, що Холанд штовхнув Еліота Андерсона у штрафному майданчику перед кутовим, внаслідок чого гол було скасовано.
У такій ситуації гру слід було зупинити, а гол — скасувати. Але ФІФА переглянула відеозаписи з різних ракурсів і заявила, що гол не було забито рукою.
Нагадаємо, раніше Ерлінг Холанд несподівано став законодавцем моди і навіть став амбасадором бренду, який випускає резинки для волосся.
На чемпіонат світу з футболу норвезька збірна привезла власну їжу. Американські продукти не припали норвежцям до смаку.