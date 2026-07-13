Норвезький "принц-вікінг" Ерлінг Холанд започаткував несподіваний тренд у чоловічих зачісках

Фірмова зачіска зірки чемпіонату світу з футболу FIFA та резинка для волосся стали справжніми хітами.

Норвезький футболіст Ерлінг Холанд став, мабуть, найпопулярнішим футболістом на Чемпіонаті світу 2026 року, який зараз проходить у США та Мексиці. Він забив уже цілих сім голів на цьому турнірі, але його фірмова зачіска привертає до себе особливу увагу, пише The Looker.

Ерлінг став справжньою зіркою ЧС-2026

Цей центральний нападник норвезької збірної, зріст якого становить 196 см, допоміг своїй команді вийти до чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року, забивши два голи у матчі, в якому Норвегія 5 липня здобула перемогу над Бразилією з рахунком 2:1. Але під час матчу з Англією він перебував на лаві запасних, оскільки, за словами головного тренера збірної Стале Сольбаккена, Ерлінг уже не був у формі: "Можливо, мені слід було замінити його на 10 хвилин раніше… Він зробив усе, що міг".

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Але Ерлінг, якого в соцмережах прозвали "принцом-вікінгом", все одно став головною зіркою ЧС-2026 — не лише завдяки своїй майстерності на полі, а й завдяки своїй зачісці. 25-річний Холанд відомий своєю світлою шевелюрою та "чоловічим пучком".

Футболіст зробив популярними хвостики з гумками

І хоча Ерлінг відстає від француза Кіліана Мбаппе (8 голів і 3 гольові передачі) та аргентинця Ліонеля Мессі (8 голів і 1 гольова передача) у боротьбі за "Золоту бутсу", харизматичний норвежець швидко довів свою здатність впливати на тенденції, які абсолютно не пов’язані зі спортом.

Зачіска цього зіркового нападника обговорювалася майже так само часто, як і його майстерність на футбольному полі.

Улюблена гумка для волосся Холанда — від норвезького бренду Kknekki. Насправді "принц-вікінг" настільки відданий своїм гумкам для волосся, що, за повідомленнями, навіть став міноритарним акціонером компанії. Нещодавно Холанд навіть випустив лімітовану серію резинок для волосся у співпраці з цим брендом, але, з огляду на його неймовірний успіх, вона вже розпродана.

На сайті зазначено, що резинки для волосся Kknekki не тільки забезпечують м’яку фіксацію, запобігаючи вириванню та натягу, але й є водонепроникними (і, ймовірно, захищеними від поту), не сплутуються і не вицвітають, тобто колір не тьмяніє.

Ерлінг випустив фірмові резинки для волосся

Оригінальна резинка для волосся випускається у 700 колірних варіантах, і бренд анонсував випуск лімітованої колекції, присвяченої Чемпіонату світу з футболу, яка незабаром з’явиться у продажу. Ці резинки для волосся, розроблені для густого волосся, не заламуються і не пошкоджують його, забезпечуючи надійну фіксацію без дискомфорту.

Популярність Холанна в США злетіла до небес, як і в усьому світі. Особливо коли з’ясувалося, що він — люблячий батько, який сам обирав подарунки для свого малюка. Він сам ходив по магазинах у Техасі, щоб купити ковбойські капелюхи.

"Мені подобаються американці, — сказав Холанд днями. — Я вважаю, що вони досить кумедні".

Нагадаємо, що на чемпіонат світу з футболу норвезька збірна привезла власну їжу. Американські продукти не припали норвежцям до смаку.

Крім того, Ерлінг Холанд став настільки популярним, що про нього почали створювати численні меми.