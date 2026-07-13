Норвезький "принц-вікінг" Ерлінг Холанд започаткував несподіваний тренд у чоловічих зачісках
Фірмова зачіска зірки чемпіонату світу з футболу FIFA та резинка для волосся стали справжніми хітами.
Норвезький футболіст Ерлінг Холанд став, мабуть, найпопулярнішим футболістом на Чемпіонаті світу 2026 року, який зараз проходить у США та Мексиці. Він забив уже цілих сім голів на цьому турнірі, але його фірмова зачіска привертає до себе особливу увагу, пише The Looker.
Цей центральний нападник норвезької збірної, зріст якого становить 196 см, допоміг своїй команді вийти до чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року, забивши два голи у матчі, в якому Норвегія 5 липня здобула перемогу над Бразилією з рахунком 2:1. Але під час матчу з Англією він перебував на лаві запасних, оскільки, за словами головного тренера збірної Стале Сольбаккена, Ерлінг уже не був у формі: "Можливо, мені слід було замінити його на 10 хвилин раніше… Він зробив усе, що міг".
Але Ерлінг, якого в соцмережах прозвали "принцом-вікінгом", все одно став головною зіркою ЧС-2026 — не лише завдяки своїй майстерності на полі, а й завдяки своїй зачісці. 25-річний Холанд відомий своєю світлою шевелюрою та "чоловічим пучком".
І хоча Ерлінг відстає від француза Кіліана Мбаппе (8 голів і 3 гольові передачі) та аргентинця Ліонеля Мессі (8 голів і 1 гольова передача) у боротьбі за "Золоту бутсу", харизматичний норвежець швидко довів свою здатність впливати на тенденції, які абсолютно не пов’язані зі спортом.
Зачіска цього зіркового нападника обговорювалася майже так само часто, як і його майстерність на футбольному полі.
Улюблена гумка для волосся Холанда — від норвезького бренду Kknekki. Насправді "принц-вікінг" настільки відданий своїм гумкам для волосся, що, за повідомленнями, навіть став міноритарним акціонером компанії. Нещодавно Холанд навіть випустив лімітовану серію резинок для волосся у співпраці з цим брендом, але, з огляду на його неймовірний успіх, вона вже розпродана.
На сайті зазначено, що резинки для волосся Kknekki не тільки забезпечують м’яку фіксацію, запобігаючи вириванню та натягу, але й є водонепроникними (і, ймовірно, захищеними від поту), не сплутуються і не вицвітають, тобто колір не тьмяніє.
Оригінальна резинка для волосся випускається у 700 колірних варіантах, і бренд анонсував випуск лімітованої колекції, присвяченої Чемпіонату світу з футболу, яка незабаром з’явиться у продажу. Ці резинки для волосся, розроблені для густого волосся, не заламуються і не пошкоджують його, забезпечуючи надійну фіксацію без дискомфорту.
Популярність Холанна в США злетіла до небес, як і в усьому світі. Особливо коли з’ясувалося, що він — люблячий батько, який сам обирав подарунки для свого малюка. Він сам ходив по магазинах у Техасі, щоб купити ковбойські капелюхи.
"Мені подобаються американці, — сказав Холанд днями. — Я вважаю, що вони досить кумедні".
Нагадаємо, що на чемпіонат світу з футболу норвезька збірна привезла власну їжу. Американські продукти не припали норвежцям до смаку.
Крім того, Ерлінг Холанд став настільки популярним, що про нього почали створювати численні меми.