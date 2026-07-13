Норвежский "принц-викинг" Эрлинг Холанд запустил неожиданный тренд в мужских прическах

Фирменная прическа звезды чемпионата мира по футболу FIFA и резинка для волос стали настоящими хитами.

Норвежский футболист Эрлинг Холанд стал, пожалуй, самым популярным футболистом на Чемпионате мира 2026 года, который сейчас проходит в США и Мексике. Он забил уже целых семь голов на этом турнире, но его фирменная прическа привлекает к себе особое внимание, пишет The Looker.

Эрлинг стал настоящей звездой ЧМ-2026

Этот центральный нападающий норвежской сборной ростом 196 см помог своей команде выйти в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2026 года , забив два гола в матче, в котором Норвегия одержала победу над Бразилией со счетом 2:1 5 июля. Но во время матча с Англией он был на скамейке запасных, так как, по словам главного тренера сборной Стале Сольбаккена, Эрлинг уже был не в форме: "Возможно, мне следовало заменить его на 10 минут раньше… Он сделал все, что мог".

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Но Эрлинг, которого прозвали в соцсетях "принцем-викингом" все равно стал главной звездой ЧМ-2026, не только благодаря своему мастерству на поле, но и своей прической. 25-летний Холанд известен своей светлой шевелюрой и "мужским пучком".

Футболист сделал популярными хвостики с резинками

И хоть Эрлинг отстает от француза Килиана Мбаппе (8 голов и 3 результативные передачи) и аргентинца Лионеля Месси (8 голов и 1 результативная передача) в борьбе за "Золотую бутсу", харизматичный норвежец быстро доказал свою способность влиять на тенденции, совершенно не связанные со спортом.

Прическа этого звездного нападающего обсуждалась почти так же часто, как и его навыки на футбольном поле.

Любимая резинка для волос Холанда — от норвежского бренда Kknekki. На самом деле, "принц-викинг" настолько предан своим резинкам для волос, что, по сообщениям, даже стал миноритарным акционером компании. Недавно Холанд даже выпустил лимитированную серию резинок для волос в сотрудничестве с этим брендом, но, учитывая его невероятный успех, она уже распродана.

На сайте сказано, что резинки для волос Kknekki не только обеспечивают мягкую фиксацию, предотвращая выдергивание и натяжение, но также водонепроницаемы (и, предположительно, защищены от пота), не спутываются и не выцветают, то есть цвет не тускнеет.

Эрлинг выпустил фирменные резинки для волос

Оригинальная резинка для волос выпускается в 700 цветовых вариантах, и бренд анонсировал выпуск лимитированной коллекции, посвященной Чемпионату мира по футболу, которая скоро поступит в продажу. Эти резинки для волос, разработанные для густых волос, не заламываются и не повреждают их, обеспечивая надежную фиксацию без дискомфорта.

Популярность Холанна в США взлетела до небес, как и во всем мире. Особенно когда выяснилось, что он любящий отец, который сам выбирал подарки своему малышу. Он сам ходил по магазинам в Техасе за ковбойскими шляпами.

"Мне нравятся американцы, — сказал Холанд на днях . — Я думаю, они довольно забавные".

Напомним, на Чемпионат мира по футболу норвежская сборная привезла свою еду. Американская провизия пришлась норвежцам не по вкусу.

Также Эрлинг Холанд оказался настолько популярен, что про него начали создавать многочисленные мемы.