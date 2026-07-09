Эрлинг Голанн покоряет интернет: норвежскую футбольную звезду разнесли на мемы

Звездный нападающий сборной Норвегии Эрлинг Голанн проводит чрезвычайно успешный чемпионат мира — в 4 матчах он забил 7 голов и помог своей команде выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

В частности, в матче 1/8 Голанн забил два гола в ворота сборной Бразилии. Однако помимо голов он стал известен и благодаря своей яркой внешности. Фокус собрал главные мемы, связанные с Эрлингом Голанном.

Эрлинг Голанн — что известно

Эрлинг Браут Голанн родился 21 июля 2000 года в городе Лидс в семье норвежского футболиста Альфа-Ингэ Голанна, который в то время играл в местном клубе.

Он прошел академию клуба "Брюне", за который играл его отец, и дебютировал в этом клубе еще в 15 лет, выйдя на замену. После этого он перешел сначала в "Молде", а оттуда — в австрийский "Ред Булл Зальцбург". Далее в его карьере последовала дортмундская "Боруссия", а в 2022 году он перешел в "Манчестер Сити", за который выступает и по сей день.

Відео дня

В составе сборной Норвегии Голанн демонстрирует невероятную результативность — он забил 62 гола в 54 матчах. В среднем за матч он набирает 1,15 гола — для сравнения: у Роналду этот показатель за сборную составляет 0,63 гола за матч, а у Месси — 0,61.

Почему Голанн заразился вирусом

Эрлинг Голанн стал сенсацией благодаря своей яркой внешности — высокий блондин ростом 195 см, отличающийся прекрасным сочетанием атлетизма и скорости.

Erling Haaland is the 6’5 Norwegian soccer player who is going to viral for looking like a real-life Viking. pic.twitter.com/TPBwQopnKl — Dr. Jebra Faushay (@JebraFaushay) July 2, 2026

Кроме того, многие обращают внимание на длинные волосы Голанна, которые он завязывает во время матчей, но нередко распускает после них.

Популярные мемы с Голанном

После дубля в ворота Бразилии и выхода Норвегии в четвертьфинал именно Голанн возглавил знаменитый скан "ру-ру" норвежцев на стадионе.

После этого Google посвятил Голанну специальную анимацию: если ввести его имя в поиске на английском языке, то внизу появятся норвежские фигурки, которые будто бы плывут на лодке.

Search Erling Haaland on Google,an interactive animated "Easter egg"appears that shows seven Vikings rowing across the bottom of your screen to the beat of a drum and the chant "Ro!".Google added this animation to honor Haaland's spectacular performance during the FIFA World Cup. https://t.co/IaAbJJGunD pic.twitter.com/jG5mUeHxFP — MyMister (@DLittleWarrior) July 9, 2026

Фанаты в полной мере используют ИИ, чтобы отметить безумный стиль Голанна, который, как утверждается, должен выиграть Кубок мира для Норвегии.

И дорисовывают ему оружие, чтобы ему было легче сражаться с соперником.

Голанн — викинг Фото: Скриншот

Многие смеются над внешностью Голанна — кто-то даже шутит, что он не человек…

are we even sure Haaland is human bro😭 pic.twitter.com/GUR6ErlnpT — kira 👾 (@kirawontmiss) July 5, 2026

…а другие — сравнивают его с луковицей, которая выглядит в точности как норвежский викинг.

Мем с Голанном Фото: Скриншот

Фанаты также собрали отдельное видео с самыми смешными моментами с участием Эрлинга:

Дошло до того, что фанаты завели аккаунт "Out of context Haaland" ("Холанд вне контекста"), где публикуют десятки видео с норвежским нападающим. В частности, появляются даже абсурдные ролики, созданные с помощью искусственного интеллекта:

pic.twitter.com/jJnyUC9C5G — Out Of Context Erling Haaland (@ErlingNoContext) July 8, 2026

pic.twitter.com/tR38biPaC1 — Out Of Context Erling Haaland (@ErlingNoContext) July 7, 2026

haaland etiquetando en un reel a vini jr para recrear ese video lo TIPAZO 😭 pic.twitter.com/uFdNueqoBL — ؘjuandi (@poxelse) July 3, 2026

Кроме того, Эрлинга сравнивают с персонажем японского аниме Маджин Буу. Сам норвежец отметил, что не против таких сравнений.

Мем с Голанном Фото: X (Twitter)

Ранее мы сообщали, что сборная Норвегии по футболу взяла с собой на чемпионат мира 1000 кг собственной еды, чтобы не есть местные блюда, которые им не нравятся из-за большого количества сахара и консервантов.

Кроме того, "Фокус" сообщал , что Норвегия сенсационно выбила Бразилию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.