UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Спорт Чемпионат мира по футболу 2026

Эрлинг Голанн покоряет интернет: норвежскую футбольную звезду разнесли на мемы

Эрлинг Голанн стал героем мемов
Футболист из Норвегии Эрлинг Голанн | Фото: TIME

Звездный нападающий сборной Норвегии Эрлинг Голанн проводит чрезвычайно успешный чемпионат мира — в 4 матчах он забил 7 голов и помог своей команде выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

В частности, в матче 1/8 Голанн забил два гола в ворота сборной Бразилии. Однако помимо голов он стал известен и благодаря своей яркой внешности. Фокус собрал главные мемы, связанные с Эрлингом Голанном.

Эрлинг Голанн — что известно

Эрлинг Браут Голанн родился 21 июля 2000 года в городе Лидс в семье норвежского футболиста Альфа-Ингэ Голанна, который в то время играл в местном клубе.

Он прошел академию клуба "Брюне", за который играл его отец, и дебютировал в этом клубе еще в 15 лет, выйдя на замену. После этого он перешел сначала в "Молде", а оттуда — в австрийский "Ред Булл Зальцбург". Далее в его карьере последовала дортмундская "Боруссия", а в 2022 году он перешел в "Манчестер Сити", за который выступает и по сей день.

Відео дня

В составе сборной Норвегии Голанн демонстрирует невероятную результативность — он забил 62 гола в 54 матчах. В среднем за матч он набирает 1,15 гола — для сравнения: у Роналду этот показатель за сборную составляет 0,63 гола за матч, а у Месси — 0,61.

Почему Голанн заразился вирусом

Эрлинг Голанн стал сенсацией благодаря своей яркой внешности — высокий блондин ростом 195 см, отличающийся прекрасным сочетанием атлетизма и скорости.

Кроме того, многие обращают внимание на длинные волосы Голанна, которые он завязывает во время матчей, но нередко распускает после них.

Популярные мемы с Голанном

После дубля в ворота Бразилии и выхода Норвегии в четвертьфинал именно Голанн возглавил знаменитый скан "ру-ру" норвежцев на стадионе.

После этого Google посвятил Голанну специальную анимацию: если ввести его имя в поиске на английском языке, то внизу появятся норвежские фигурки, которые будто бы плывут на лодке.

Фанаты в полной мере используют ИИ, чтобы отметить безумный стиль Голанна, который, как утверждается, должен выиграть Кубок мира для Норвегии.

И дорисовывают ему оружие, чтобы ему было легче сражаться с соперником.

Голанн — викинг
Голанн — викинг
Фото: Скриншот

Многие смеются над внешностью Голанна — кто-то даже шутит, что он не человек…

…а другие — сравнивают его с луковицей, которая выглядит в точности как норвежский викинг.

Мем с Голанном
Мем с Голанном
Фото: Скриншот

Фанаты также собрали отдельное видео с самыми смешными моментами с участием Эрлинга:

Дошло до того, что фанаты завели аккаунт "Out of context Haaland" ("Холанд вне контекста"), где публикуют десятки видео с норвежским нападающим. В частности, появляются даже абсурдные ролики, созданные с помощью искусственного интеллекта:

Кроме того, Эрлинга сравнивают с персонажем японского аниме Маджин Буу. Сам норвежец отметил, что не против таких сравнений.

Мем с Голанном
Мем с Голанном
Фото: X (Twitter)

Ранее мы сообщали, что сборная Норвегии по футболу взяла с собой на чемпионат мира 1000 кг собственной еды, чтобы не есть местные блюда, которые им не нравятся из-за большого количества сахара и консервантов.

Кроме того, "Фокус" сообщал , что Норвегия сенсационно выбила Бразилию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.