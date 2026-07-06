Благодаря дублю холанда: Норвегия сенсационно выбивает Бразилию и выходит в четвертьфинал (фото)

Сборная Норвегии сумела навязать Бразилии грамотный тактический футбол, а в течение последних десяти минут второго тайма решить исход матча. "Викинги" вышли в следующий этап и ждут своего соперника.

Победу норвежцам обеспечил нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, который дважды поразил ворота бразильцев. Об этом сообщается в официальном отчете ФИФА.

В течение первого тайма команды обменялись голевыми моментами, однако надежная игра норвежцев в обороне и нереализованные моменты бразильцев ни к чему не привели. Первая половина матча завершилась ничьей.

Во второй половине матча команды начали проводить активные замены, но до 79-й минуты игры счёт оставался неизменным. Однако именно тогда навес слева нашёл голову Холанда, который поразил ворота пятикратных чемпионов и открыл счёт.

А через 10 минут нападающий удвоил счёт ударом под штангу, и счет стал 2:0. Бразильцы пытались вернуться в игру, но смогли заработать пенальти в добавленное время. Его реализовал Неймар, однако это не помогло "Селесао" отыграться.

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Болельщики "Новержа" отмечают победу знаменитым вирусным криком вместе с фанатами Фото: fifa.com

Норвегия выходит в четвертьфинал и выбивает одного из фаворитов турнира. Бразилия в очередной раз не может преодолеть первые этапы плей-офф на последних нескольких чемпионатах мира.

Уже скоро станет известен соперник Норвегии в четвертьфинале. Им станет победитель матча Мексика — Англия, который состоится 6 июля в 03:00 по киевскому времени.

Ранее Фокус сообщал о том, как сборной Англии разрешили принять виагру перед матчем с Мексикой. Главная причина заключается в ландшафте самой Мексики и условиях проведения матча.

Впоследствии стало известно, что одна из стран-хозяек чемпионата мира по футболу вылетела с разгромным счетом. "Атласские львы" стали первыми четвертьфиналистами, где им может противостоять фаворит турнира.