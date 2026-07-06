Завдяки дублю Голанда: Норвегія сенсаційно вибиває Бразилію та йде у чвертьфінал (фото)

Збірна Норвегії змогла нав'язати Бразилії грамотний тактичний футбол, а протягом останніх десяти хвилин другого тайму закрити питання переможця. "Вікінги" пройшли в наступний етап і чекають на свого суперника.

Перемогу норвежцям гарантував нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд, який двічі вразив ворота бразильців. Про це повідомляє офіційний звіт ФІФА.

Протягом першого тайму команди обмінялися моментами, однак надійна гра в обороні норвежців та нереалізовані моменти бразильців нічим не увінчалися. Перша половина гри завершилася нічиєю.

В другій половині матчу команди почали робити активні заміни, але до 79-ї хвилини гри рахунок лишався незмінним. Однак саме тоді подача зліва знайшла голову Голанда, який вразив ворота пентакампеонів і відкрив рахунок.

А за 10 хвилин нападник подвоїв рахунок удар під стійку, який став 2-0. Бразильці намагалися повернутися до гри, однак змогли заробити пенальті в компенсований час. Його реалізував Неймар, однак це не допомогло селесао відігратися.

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Новержці святкують перемогу знаменитим вірусним кличем із фанатами Фото: fifa.com

Норвегія крокує в чвертьфінал і вибиває одного з фаворитів турніра. Бразилія вчергове не може подолати перші стадії плейоф протягом останніх кількох Мундіалів.

Вже скоро стане відомим суперник Норвегії у чвертьфіналі. Ним стане переможець пари Мексика — Англія, який відбудеться 6 липня о 03:00 за київським часом.

Раніше Фокус повідомляв про те, як збірній Англії дозволили застосувати віагру перед матчем з Мексикою. Головна причина полягає в ландшафті самої Мексики та умовах для проведення матчу.

Згодом стало відомо, що одна з країн-господарок Мундіалю вилетіла з розгромом. "Атлаські леви" стали першими чвертьфіналістами, де на них може вийти фаворит турніру.