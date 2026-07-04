Збірній Англії дозволили застосувати віагру перед матчем з Мексикою: в чому тут справа (фото)

Гравці національної команди Англії напередодні поєдинку 1/8 фіналу світової першості проти збірної Мексики хочуть вдатися до застосування віагри. Головна причина полягає в ландшафті самої Мексики та умовах для проведення матчу.

Керівництво "Трьох левів" підозрює, що існують ризики, пов'язані з проведенням гри в умовах високогір'я. Про це повідомляє TalkSport.

Наставник англійців Томас Тухель неодноразово підкреслював, що атмосферні умови на арені "Ацтека" в мексиканській столиці стануть справжнім викликом для його підопічних. Стадіон знаходиться на висоті приблизно 2240 метрів над морем, а на такій висоті концентрація кисню помітно падає, що негативно позначається на фізичній витривалості гравців.

Як повідомляють інсайдери, Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) наразі не включає силденафіл (основний діючий компонент віагри) до переліку заборонених речовин. Цей препарат створювався для терапії хвороб серця та судин, оскільки він здатний зменшувати тиск у судинах легень, а це теоретично сприяє легшій акліматизації організму до розрідженого гірського повітря.

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Футболісти Англії можуть вживати пігулки віагри Фото: Unsplash

Згідно з результатами наукових досліджень, у деяких ситуаціях застосування препарату дійсно може позитивно впливати на витривалість спортсменів на значній висоті, проте за помірних умов його ефективність для покращення спортивних показників практично непомітна. Тим не менш, наразі немає жодної офіційної інформації про те, що тренерський штаб збірної Англії планує масштабне застосування цього засобу гравцями команди.

Поєдинок між збірними Мексики та Англії запланований на понеділок, 6 липня. Він розпочнеться о третій годині ночі за київським часом.

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