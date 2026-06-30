Не стримав емоцій: японський уболівальник став вірусним після поразки від Бразилії (відео)

Після поразки збірної Японії від Бразилії з рахунком 1:2 в 1/16 фіналу чемпіонату світу в соцмережах завірусилося відео з емоційною реакцією японського вболівальника. Він не стримав емоцій після переможного гола бразильців на 96-й хвилині.

Про це повідомило видання Yahoo Sports.

Після фінального свистка телевізійна камера зафіксувала японського фаната, який кричав від розпачу та розмахував футболкою в руці. Він стояв серед великої групи бразильських уболівальників, які почали святкувати перемогу та навіть накинули на нього прапор Бразилії. На мить уболівальник подивився на прапор, після чого знову емоційно відреагував на виліт своєї команди.

Японія відкрила рахунок на 28-й хвилині завдяки голу Кайсю Сано. На 55-й хвилині Каземіро зрівняв рахунок ударом головою, а на 96-й хвилині Габріел Мартінеллі забив переможний м'яч і вивів Бразилію до наступного раунду.

Відео дня

Після перемоги Бразилія очікує на переможця матчу між Кот-д'Івуаром і Норвегією. Для Японії ця поразка стала першою вильотом на стадії 1/16 фіналу після того, як команда проходила цей раунд на двох попередніх чемпіонатах світу — у 2018 та 2022 роках.

Раніше Ліонель Мессі встановив новий рекорд чемпіонатів світу. У матчі проти Австрії 22 червня аргентинець забив свій 17-й гол на мундіалях і став одноосібним найкращим бомбардиром в історії турніру.

Також повідомлялося, що сотні аргентинських уболівальників, яким відмовили у візах для поїздки до США на чемпіонат світу, отримали як компенсацію нові телевізори.