Не сдержал эмоций: японский болельщик стал "вирусным" после поражения от Бразилии (видео)

После поражения сборной Японии от Бразилии со счётом 1:2 в 1/16 финала чемпионата мира в соцсетях стало вирусным видео с эмоциональной реакцией японского болельщика. Он не сдержал эмоций после победного гола бразильцев на 96-й минуте.

Об этом сообщило издание Yahoo Sports.

После финального свистка телекамера запечатлела японского болельщика, который кричал от отчаяния и размахивал футболкой в руке. Он стоял среди большой группы бразильских болельщиков, которые начали праздновать победу и даже накинули на него флаг Бразилии. На мгновение болельщик посмотрел на флаг, после чего снова эмоционально отреагировал на вылет своей команды.

Япония открыла счет на 28-й минуте благодаря голу Кайсю Сано. На 55-й минуте Каземиро сравнял счет ударом головой, а на 96-й минуте Габриэл Мартинелли забил победный гол и вывел Бразилию в следующий раунд.

Відео дня

После победы Бразилия будет ждать победителя матча между Кот-д'Ивуаром и Норвегией. Для Японии это поражение стало первым вылетом на стадии 1/16 финала после того, как команда проходила этот раунд на двух предыдущих чемпионатах мира — в 2018 и 2022 годах.

Ранее Лионель Месси установил новый рекорд чемпионатов мира. В матче против Австрии 22 июня аргентинец забил свой 17-й гол на чемпионатах мира и стал единоличным лучшим бомбардиром в истории турнира.

Также сообщалось, что сотни аргентинских болельщиков, которым отказали в выдаче виз для поездки в США на чемпионат мира, получили в качестве компенсации новые телевизоры.