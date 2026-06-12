В Аргентине болельщикам, которым США отказали в визе на Чемпионат мира, раздали бесплатные телевизоры

Сотни аргентинских болельщиков получили отказ в выдаче визы для поездки в Соединенные Штаты на Чемпионат мира. В то же время в Аргентине таких болельщиков ждала компенсация.

Местный бренд пообещал обменять документы об отказе в визе на новые телевизоры. Об этом сообщает Reuters.

Всего в акции участвовало 100 телевизоров. Для участия нужно было лишь попасть в первую сотню тех, кто выстроился в очередь возле офиса компании Newsan.

Первые 100 поклонников получили новые телевизоры Noblex. Важным условием было наличие у них отказов в выдаче визы, полученных в период с января по июнь этого года.

"Отдайте нам свою отклоненную визу и получите бесплатный телевизор", — говорилось в рекламе в Instagram.

Одним из счастливчиков стал Томас Вагеллер, 24-летний профессиональный геймер. Он рассказал, что рад тому, что, по крайней мере, получил компенсацию за то, что не получил визу для поездки в США.

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"Я отправился оформлять визу, потому что мы все думаем, что это будет последний чемпионат мира для Месси. Очень жаль, что я не смогу его увидеть, но, что ж, я еду с подарком", — сказал Вагеллер.

Для вашего удобства "Фокус" подготовил расписание всех матчей группового этапа Чемпионата мира. Сохраните его, чтобы всегда быть в курсе, когда состоится следующий матч сборной, за которую вы болеете. Например, фанаты сборной Аргентины смогут увидеть свою команду 17, 22 и 28 июня. Соперниками действующих чемпионов мира будут Австрия, Алжир и Иордания.

Напомним, что этот чемпионат мира станет необычным по целому ряду причин: в частности, в нём примет участие рекордное количество команд, а призовой фонд будет рекордным. Мы рассказывали обо всех нововведениях, которые могут удивить болельщиков.

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