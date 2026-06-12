В Аргентині фанатам, яким США не дали візу на Чемпіонат світу, видали безкоштовні телевізори

Сотні аргентинських вболівальників отримали відмову в наданні візи для поїздки до Сполучених Штатів на Чемпіонат світу. Водночас в Аргентині на таких вболівальників чекала компенсація.

Місцевий бренд пообіцяв обміняти документи про відмову у візі на новенькі телевізори. Про це пише Reuters.

Загалом в акції брало участь 100 телевізорів. Для участі потрібно було лише потрапити в першу сотню тих, хто вишукається в чергу біля офісу компанії Newsan.

Перші 100 фанатів отримали нові телевізори Noblex. Важливою умовою було те, щоб у них на руках були відмови у візі, отримані у період з січня по червень цього року.

"Віддайте нам свою відмовлену візу та отримайте безкоштовний телевізор", — йшлося в рекламі в Instagram.

Одним із щасливчиків став Томас Вагеллер, 24-річний професійний гравець у відеоігри. Він розповів, що радий, що принаймні так отримав компенсацію від того, що не отримав візу для поїздки в США.

Відео дня

"Я пішов отримувати візу, бо ми всі думаємо, що це буде останній Чемпіонат світу для Мессі. Дуже сумно, що я не зможу його побачити, але, що ж, я їду з подарунком", — сказав Вагеллер.

Для вашої зручності Фокус підготував розклад усіх матчів групового етапу Чемпіонату світу. Зберігайте його, аби завжди знати, коли буде наступний матч збірної, за яку ви вболіваєте. Наприклад, фанати збірної Аргентини зможуть побачити свою команду 17, 22 та 28 червня. Суперниками чинних чемпіонів світу будуть Австрія, Алжир та Йорданія.

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