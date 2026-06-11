Чемпіонат світу-2026: розклад всіх матчів групового етапу

Сьогодні, 11 червня стартує Чемпіонат світу 2026 — подія, що приковує увагу вболівальників футболу з усього світу. 48 команд, 104 поєдинки та фінал у США, який визначить найсильнішу футбольну збірну планети.

Фокус висвітлюватиме ключові події мундіалю, що відбудеться одразу в трьох країнах — США, Канаді та Мексиці. Для вашої зручності ми підготували розклад усіх матчів групового етапу.

Чемпіонат світу — група А

У групі А зіграють збірна-господарка Мексика, Південноафриканська республіка, Чехія та Південна Корея. У квартеті символічно поєдналися команди з чотирьох різних конфедерацій — Північна Америка, Азія, Європа та Африка.

Група A Фото: Скриншот

Розклад матчів:

Мексика — Південна Африка 11.06 о 22:00 (час зазначено за Києвом);

Південна Корея — Чехія 12.06 о 05:00;

Чехія — Південна Африка 18.06 о 19:00;

Мексика — Південна Корея 19.06 о 04:00;

Південна Африка — Південна Корея 25.06 о 04:00;

Чехія — Мексика 25.06 о 04:00.

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Чемпіонат світу — група B

У квартеті B представлено ще одну країну-господарку — Канаду. Разом з командою з країни кленового листя гратимуть Катар, Швейцарія та Боснія і Герцеговина.

Група B Фото: Скриншот

Розклад матчів:

Канада — Боснія і Герцеговина 12.06 о 22:00;

Катар – Швейцарія 13.06 о 22:00;

Швейцарія — Боснія і Герцеговина 18.06 о 22:00;

Канада — Катар о 19.06 о 01:00.

Швейцарія — Канада 24.06 о 22:00;

Боснія і Герцеговина — Катар 24.06 о 22:00.

Чемпіонат світу — група C

У групі C гратиме один з головних фаворитів і найуспішніша збірна в історії Чемпіонатів світу — Бразилія. Компанію "селесао" у квартеті складуть Марокко, Шотландія та Гаїті, для яких це буде лише другий мундіаль в історії.

Група C Фото: Скриншот

Розклад матчів:

Бразилія — Марокко 14.06 о 01:00;

Гаїті — Шотландія 14.06 о 04:00;

Шотландія — Марокко 20.06 о 01:00;

Бразилія — Гаїті 20.06 о 03:30;

Шотландія — Бразилія 25.06 о 01:00;

Марокко — Гаїті 25.06 о 01:00.

Чемпіонат світу — група D

Ще одна країна-господарка зіграє в квартеті D. Крім США у групі будуть Парагвай, Австралія та Туреччина. Примітно, що абсолютна більшість мундіалю пройде саме у США.

Група D Фото: Скриншот

Розклад матчів:

США — Парагвай 13.06 о 04:00;

Австралія — Туреччина 14.06 о 07:00;

США — Австралія 19.06 о 22:00;

Туреччина — Парагвай 20.06 о 06:00;

Туреччина — США 26.06 о 05:00;

Парагвай — Австралія 26.06 о 05:00.

Чемпіонат світу — група E

У групі Е гратиме одна з найекзотичніших команд в історії Чемпіонатів світу — збірна Кюрасао. Разом з ними гратимуть Німеччина, яка чотири рази ставала чемпіонами світу, Еквадор та Кот-д'Івуар.

Група Е Фото: Скриншот

Розклад матчів:

Німеччина — Кюрасао 14.06 о 20:00;

Кот-д'Івуар — Еквадор 15.06 о 02:00;

Німеччина — Кот-д'Івуар 20.06 о 23:00;

Еквадор — Кюрасао 21.06 о 03:00;

Кюрасао — Кот-д'Івуар 25.06 о 23:00;

Еквадор — Німеччина 25.06 о 23:00.

Чемпіонат світу — група F

Група F буде одною з найскладніших для прогнозування. Якщо Нідерланди є фаворитом квартету, то Японія, Швеція та Туніс точно зможуть поборотися за вихід до плей-офф.

Група F Фото: Скриншот

Розклад матчів:

Нідерланди — Японія 14.06 о 23:00;

Швеція — Туніс 15.06 о 05:00;

Нідерланди — Швеція 20.06 о 20:00;

Туніс — Японія 21.06 о 07:00;

Японія — Швеція 26.06 о 02:00;

Туніс — Нідерланди 26.06 о 02:00.

Чемпіонат світу — група G

На відміну від групи F, група G має цілком просто прогнозований розподіл. Фаворитом є Іспанія, друге місце може посісти Уругвай, третіми, ймовірно будуть футболісти з Саудівської Аравії, а четвертою — Кабо-Верде. Однак Чемпіонат світу звик нас дивувати, тож хтозна, чи точно фаворити не помилятимуться на шляху до плей-офф.

Група G Фото: Скриншот

Розклад матчів:

Іспанія — Кабо-Верде 15.06 о 19:00;

Саудівська Аравія — Уругвай 16.06 о 01:00;

Іспанія — Саудівська Аравія 21.06 о 19:00;

Уругвай — Кабо-Верде 22.06 о 01:00;

Кабо-Верде — Саудівська Аравія 27.06 о 03:00;

Уругвай — Іспанія 27.06 о 03:00.

Чемпіонат світу — група H

У групі H гратимуть Бельгія, Єгипет, Іран та Нова Зеландія. Бельгійці цілком ймовірно зможуть посісти першу позицію, а от за друге місце команди боротимуться.

Група H Фото: Скриншот

Розклад матчів:

Бельгія — Єгипет 15.06 о 22:00;

Іран — Нова Зеландія 16.06 о 04:00;

Бельгія — Іран 21.06 о 22:00;

Нова Зеландія — Єгипет 22.06 о 04:00;

Єгипет — Іран 27.06 о 06:00;

Нова Зеландія — Бельгія 27.06 о 06:00.

Чемпіонат світу — група I

Один з найсильніших і найзірковіших квартетів цього мундіалю. Франція зібрала одну з найкращих атак у історії, Ерлінг Голланд поведе Норвегію до успіху на Чемпіонаті світу, а Сенегал після "кабінетної" поразки в фіналі Кубка Африки точно захочуть реабілітуватися. Але чи не вплине на їхні плани збірна Іраку, яка виглядає тут "білою вороною".

Група I Фото: Скриншот

Розклад матчів:

Франція — Сенегал 16.06 о 22:00;

Ірак — Норвегія 17.06 о 01:00;

Франція — Ірак 23.06 о 00:00;

Норвегія — Сенегал 23.06 о 03:00;

Норвегія — Франція 26.06 о 22:00;

Сенегал — Ірак 26.06 о 22:00.

Чемпіонат світу — група J

Чинний чемпіон світу, в атаці якого залишається Ліонель Мессі, стартує в турнірі в групі J. Їхніми конкурентами будуть Алжир, Австрія та Йорданія.

Група J Фото: Скриншот

Розклад матчів:

Аргентина — Алжир 17.06 о 04:00;

Австрія — Йорданія 17.06 о 07:00;

Аргентина — Австрія 22.06 о 20:00;

Йорданія — Алжир 23.06 о 06:00;

Алжир — Австрія 28.06 о 05:00;

Йорданія — Аргентина 28.06 о 05:00.

Чемпіонат світу — група K

Останній шанс для Кріштіану Роналду на перемогу у Чемпіонаті світу розпочнеться з квартету K, де з португальцями боротимуться за вихід до плей-офф ДР Конго, Колумбія та Узбекистан.

Група K Фото: Скриншот

Розклад матчів:

Португалія — ДР Конго 17.06 о 20:00;

Узбекистан — Колумбія 18.06 о 05:00;

Португалія — Узбекистан 23.06 о 20:00;

Колумбія — ДР Конго 24.06 о 05:00;

Колумбія — Португалія 28.06 о 02:30;

ДР Конго — Узбекистан 28.06 о 02:30.

Чемпіонат світу — група L

Збірна Англії, Хорватія, Гана та Панама стануть останнім, дванадцятим квартетом на Чемпіонаті світу, однак точно не останнім за рівнем інтриги.

Група L Фото: Скриншот

Розклад матчів:

Англія — Хорватія 17.06 о 23:00;

Гана — Панама 18.06 о 02:00;

Англія — Гана 23.06 о 23:00;

Панама — Хорватія 24.06 о 02:00;

Панама — Англія 28.06 о 00:00;

Хорватія — Гана 28.06 о 00:00.

Нагадаємо, що майбутній Чемпіонат світу стане незвичайним через низку факторів, зокрема, у ньому візьме участь найбільша кількість команд, а призовий фонд буде рекордним. Ми розповідали про всі нововведення, які можуть здивувати фанатів.

Експерти вже оцінили, хто є головними фаворитами на перемогу на Чемпіонаті світу.

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