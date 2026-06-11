Чемпіонат світу-2026: розклад всіх матчів групового етапу
Сьогодні, 11 червня стартує Чемпіонат світу 2026 — подія, що приковує увагу вболівальників футболу з усього світу. 48 команд, 104 поєдинки та фінал у США, який визначить найсильнішу футбольну збірну планети.
Фокус висвітлюватиме ключові події мундіалю, що відбудеться одразу в трьох країнах — США, Канаді та Мексиці. Для вашої зручності ми підготували розклад усіх матчів групового етапу.
Чемпіонат світу — група А
У групі А зіграють збірна-господарка Мексика, Південноафриканська республіка, Чехія та Південна Корея. У квартеті символічно поєдналися команди з чотирьох різних конфедерацій — Північна Америка, Азія, Європа та Африка.
Розклад матчів:
- Мексика — Південна Африка 11.06 о 22:00 (час зазначено за Києвом);
- Південна Корея — Чехія 12.06 о 05:00;
- Чехія — Південна Африка 18.06 о 19:00;
- Мексика — Південна Корея 19.06 о 04:00;
- Південна Африка — Південна Корея 25.06 о 04:00;
- Чехія — Мексика 25.06 о 04:00.
Чемпіонат світу — група B
У квартеті B представлено ще одну країну-господарку — Канаду. Разом з командою з країни кленового листя гратимуть Катар, Швейцарія та Боснія і Герцеговина.
Розклад матчів:
- Канада — Боснія і Герцеговина 12.06 о 22:00;
- Катар – Швейцарія 13.06 о 22:00;
- Швейцарія — Боснія і Герцеговина 18.06 о 22:00;
- Канада — Катар о 19.06 о 01:00.
- Швейцарія — Канада 24.06 о 22:00;
- Боснія і Герцеговина — Катар 24.06 о 22:00.
Чемпіонат світу — група C
У групі C гратиме один з головних фаворитів і найуспішніша збірна в історії Чемпіонатів світу — Бразилія. Компанію "селесао" у квартеті складуть Марокко, Шотландія та Гаїті, для яких це буде лише другий мундіаль в історії.
Розклад матчів:
- Бразилія — Марокко 14.06 о 01:00;
- Гаїті — Шотландія 14.06 о 04:00;
- Шотландія — Марокко 20.06 о 01:00;
- Бразилія — Гаїті 20.06 о 03:30;
- Шотландія — Бразилія 25.06 о 01:00;
- Марокко — Гаїті 25.06 о 01:00.
Чемпіонат світу — група D
Ще одна країна-господарка зіграє в квартеті D. Крім США у групі будуть Парагвай, Австралія та Туреччина. Примітно, що абсолютна більшість мундіалю пройде саме у США.
Розклад матчів:
- США — Парагвай 13.06 о 04:00;
- Австралія — Туреччина 14.06 о 07:00;
- США — Австралія 19.06 о 22:00;
- Туреччина — Парагвай 20.06 о 06:00;
- Туреччина — США 26.06 о 05:00;
- Парагвай — Австралія 26.06 о 05:00.
Чемпіонат світу — група E
У групі Е гратиме одна з найекзотичніших команд в історії Чемпіонатів світу — збірна Кюрасао. Разом з ними гратимуть Німеччина, яка чотири рази ставала чемпіонами світу, Еквадор та Кот-д'Івуар.
Розклад матчів:
- Німеччина — Кюрасао 14.06 о 20:00;
- Кот-д'Івуар — Еквадор 15.06 о 02:00;
- Німеччина — Кот-д'Івуар 20.06 о 23:00;
- Еквадор — Кюрасао 21.06 о 03:00;
- Кюрасао — Кот-д'Івуар 25.06 о 23:00;
- Еквадор — Німеччина 25.06 о 23:00.
Чемпіонат світу — група F
Група F буде одною з найскладніших для прогнозування. Якщо Нідерланди є фаворитом квартету, то Японія, Швеція та Туніс точно зможуть поборотися за вихід до плей-офф.
Розклад матчів:
- Нідерланди — Японія 14.06 о 23:00;
- Швеція — Туніс 15.06 о 05:00;
- Нідерланди — Швеція 20.06 о 20:00;
- Туніс — Японія 21.06 о 07:00;
- Японія — Швеція 26.06 о 02:00;
- Туніс — Нідерланди 26.06 о 02:00.
Чемпіонат світу — група G
На відміну від групи F, група G має цілком просто прогнозований розподіл. Фаворитом є Іспанія, друге місце може посісти Уругвай, третіми, ймовірно будуть футболісти з Саудівської Аравії, а четвертою — Кабо-Верде. Однак Чемпіонат світу звик нас дивувати, тож хтозна, чи точно фаворити не помилятимуться на шляху до плей-офф.
Розклад матчів:
- Іспанія — Кабо-Верде 15.06 о 19:00;
- Саудівська Аравія — Уругвай 16.06 о 01:00;
- Іспанія — Саудівська Аравія 21.06 о 19:00;
- Уругвай — Кабо-Верде 22.06 о 01:00;
- Кабо-Верде — Саудівська Аравія 27.06 о 03:00;
- Уругвай — Іспанія 27.06 о 03:00.
Чемпіонат світу — група H
У групі H гратимуть Бельгія, Єгипет, Іран та Нова Зеландія. Бельгійці цілком ймовірно зможуть посісти першу позицію, а от за друге місце команди боротимуться.
Розклад матчів:
- Бельгія — Єгипет 15.06 о 22:00;
- Іран — Нова Зеландія 16.06 о 04:00;
- Бельгія — Іран 21.06 о 22:00;
- Нова Зеландія — Єгипет 22.06 о 04:00;
- Єгипет — Іран 27.06 о 06:00;
- Нова Зеландія — Бельгія 27.06 о 06:00.
Чемпіонат світу — група I
Один з найсильніших і найзірковіших квартетів цього мундіалю. Франція зібрала одну з найкращих атак у історії, Ерлінг Голланд поведе Норвегію до успіху на Чемпіонаті світу, а Сенегал після "кабінетної" поразки в фіналі Кубка Африки точно захочуть реабілітуватися. Але чи не вплине на їхні плани збірна Іраку, яка виглядає тут "білою вороною".
Розклад матчів:
- Франція — Сенегал 16.06 о 22:00;
- Ірак — Норвегія 17.06 о 01:00;
- Франція — Ірак 23.06 о 00:00;
- Норвегія — Сенегал 23.06 о 03:00;
- Норвегія — Франція 26.06 о 22:00;
- Сенегал — Ірак 26.06 о 22:00.
Чемпіонат світу — група J
Чинний чемпіон світу, в атаці якого залишається Ліонель Мессі, стартує в турнірі в групі J. Їхніми конкурентами будуть Алжир, Австрія та Йорданія.
Розклад матчів:
- Аргентина — Алжир 17.06 о 04:00;
- Австрія — Йорданія 17.06 о 07:00;
- Аргентина — Австрія 22.06 о 20:00;
- Йорданія — Алжир 23.06 о 06:00;
- Алжир — Австрія 28.06 о 05:00;
- Йорданія — Аргентина 28.06 о 05:00.
Чемпіонат світу — група K
Останній шанс для Кріштіану Роналду на перемогу у Чемпіонаті світу розпочнеться з квартету K, де з португальцями боротимуться за вихід до плей-офф ДР Конго, Колумбія та Узбекистан.
Розклад матчів:
- Португалія — ДР Конго 17.06 о 20:00;
- Узбекистан — Колумбія 18.06 о 05:00;
- Португалія — Узбекистан 23.06 о 20:00;
- Колумбія — ДР Конго 24.06 о 05:00;
- Колумбія — Португалія 28.06 о 02:30;
- ДР Конго — Узбекистан 28.06 о 02:30.
Чемпіонат світу — група L
Збірна Англії, Хорватія, Гана та Панама стануть останнім, дванадцятим квартетом на Чемпіонаті світу, однак точно не останнім за рівнем інтриги.
Розклад матчів:
- Англія — Хорватія 17.06 о 23:00;
- Гана — Панама 18.06 о 02:00;
- Англія — Гана 23.06 о 23:00;
- Панама — Хорватія 24.06 о 02:00;
- Панама — Англія 28.06 о 00:00;
- Хорватія — Гана 28.06 о 00:00.
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