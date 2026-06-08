Забаганки королів та повернення "мертвого" футболіста: шалені факти про перший Чемпіонат світу

Вже за 3 дні, 11 червня, у США, Мексиці та Бразилії розпочнеться новий Чемпіонат світу з футболу. Перший турнір пройшов з 13 по 30 липня 1930 року в Уругваї.

У чемпіонаті брали участь лише тринадцять збірних: сім з Південної Америки, дві з Північної Америки та чотири з Європи. Фокус розповідає історію того турніра напередодні майбутнього мундіалю.

Як вигадали Чемпіонат світу

У 1904 році була створена Міжнародна федерація футболу більш відома як ФІФА. Одним з її завдань було проведення міжнародних змагань. І ще в 1906 році ФІФА хотіла провести Чемпіонат світу, однак це не відбулося через брак фінансів.

Через це перші футбольні міжнародні змагання відбувалися на Олімпіаді 1908 року.

У 1914 році ФІФА офіційно визнала турнір Олімпійських ігор як "чемпіонат світу з футболу для аматорів" та взяла на себе організацію наступних трьох розіграшів: 1920, 1924, 1928.

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Однак ідея з проведенням окремого змагання не давала спокою чиновникам ФІФА. У 1921 році новий очільник організації Жюль Ріме вирішив організувати турнір. Це бажання підсилювалося конфліктом з Міжнародним олімпійським комітетом, який не хотів змінювати статус футболістів з аматорів на професіоналів.

Жуль Ріме з Кубком світу Фото: Вікіпедія

Вибір місця проведення

Місцем проведення був обраний Уругвай у зв'язку зі святкуванням сторіччя незалежності країни, а також через перемоги футбольної збірної країни на двох останніх на той час літніх Олімпійських іграх 1924 та 1928 років. Відповідне рішення було ухвалене 28 травня 1928 року.

Крім фактору річниці незалежності та перемоги на Олімпіадах, на користь Уругвая говорив і ще один фактор. Європейські країни — Італія, Іспанія, Нідерланди та Угорщина — теж хотіли провести турнір в себе, однак все ще переживали наслідки Першої світової війни. Уругвай натомість обіцяв взяти на себе всі витрати, а також збудувати новий стадіон.

Цікаво, що в якийсь момент європейські країни вирішили об'єднатися довкола кандидатури Італії, однак виступ аргентинського делегата Адріана Беккара Варелі, який просував кандидатуру сусідньої країни, змусив Італію відмовитися.

Хто брав участь у першому Чемпіонаті світу

Через вибір Уругвая як місце проведення Чемпіонату світу, більший інтерес до турніру проявили країни Південної Америки — Аргентина, Болівія, Бразилія, Парагвай, Перу та Чилі. Вочевидь, участь брав і сам Уругвай. Також готові були долучитися США та Мексика.

Найбільшою проблемою було запрошення країн Європи — вони не бажали відпускати своїх найкращих гравців на 2-3 місяці на кораблі через Атлантику, частина організацій не хотіла підвищувати аматорський статус до професійного, а Угорщина взагалі бойкотувала турнір через те, що той проходив в Уругваї.

Дійшло до того, що до січня 1930 року ніхто з європейських країн не зареєструвався в турнірі. Тоді вже південноамериканські країни почали погрожувати виходом з ФІФА, штаб-квартира якої розташовувалась у Європі.

Азійські країни — Японія та Сіам (історична назва Королівства Таїланд) — теж відмовилися від участь в турнірі. А єдина африканська збірна, яка погодилася, пропустила мундіаль через погоду. Гравці збірної Єгипту банально пропустили корабель до Уругваю через шторм у Середземному морі.

У підсумку, завдяки втручанню президента ФІФА, вдалося домовитися про участь Франції та Бельгії.

Також на турнір поїхали збірні Румунії та Югославії, участь яких була забезпечена за втручання монархів цих держав. Молодий щойно коронований король Румунії Кароль II цікавився футболом й особисто відібрав гравців, що представляли країну на світовій першості. Він особисто гарантував збереження за ними робочих місць, адже вони були аматорами й не заробляли футболом на життя. Участь югославів також потребувала підтримки короля країни Олександра I.

Як європейські футболісти добиралися до Уругваю

Якщо зараз футболісти збірних добираються до турніру на літаках, то для першого чемпіонату світу чотири європейські збірні скористалися лайнером Conte Verde, згадує Guardian. Він вийшов з Румунії, де забрав місцеву команду, дійшов до Франції, де на борт зайшли збірна Франції, президент ФІФА та три європейські арбітри. Наступна зупинка була у Барселоні, де на борт зійшли футболісти з Бельгії.

Conte Verde Фото: Вікіпедія

Уважні читачі можуть помітити відсутність Югославії у цій історії. Дійсно, вони запізнилися з ухваленням рішення щодо участі у Чемпіонаті світу, тож місць на кораблі уже не було. Натомість вони три дні їхали поїздом, після чого сіли на інший корабель — Florida.

У Ріо-де-Жанейро на борт Conte Verde піднялася бразильська делегація, і вже 4 липня той зайшов у Монтевідео.

Французький футболіст Люсьєн Лоран згадував, що це було абсолютно дика подорож. Футболісти не проводили ніяких тактичних занять, майже не отримували тренерських установок та виконували лише фізичні вправи.

При цьому, враховуючи, що це був корабель, серед фізичних вправ було: біг по палубі, підйом сходами, розтяжка, плавання в басейні тощо.

Футболісти на бору Conte Verde Фото: Guardian

Ввечері на гравців чекали концерти та комедійні виступи.

"Це було схоже на табір відпочинку. Ми не усвідомлювали, що їдемо творити історію. Для нас це була просто пригода", — розповідав Лоран.

За його словами, 15 днів на кораблі були "15 дуже щасливими днями".

Наразі ходить багато чуток про те, що під час подорожі футболісти багато вживали алкоголю. Однак жодних фактів щодо цього немає. Водночас Conte Verde дійсно був розкішним лайнером, тож припустити, що багато спортсменів, які на той час не дотримувалися спортивного режиму, вживали алкоголь, цілком можливо.

Король Румунії сам обирав склад збірної

Ще однією особливістю стало те, що король Румунії, який був фанатом футболу, сам обирав склад збірної на Чемпіонат світу. Він також домовлявся з роботодавцями футболістів та гарантував, що їх не звільнять за тримісячну відсутність.

Жахливе суддівство на користь Уругваю

Попри те, що з Європи приїхало троє арбітрів, більшість — 11 з 15 суддів — були громадянами Уругваю. Через це, ймовірно, сталося чимало помилок, а суддівські скандали були ледь не головною темою того турніру.

Поліцейський допоміг забити Уругваю

У півфінальному поєдинку Уругваю проти Югославії м'яч вилетів за межі поля. Поліцейський, який стояв поруч, швидко повернув його на поле ударом ноги. Гра продовжилася, арбітри нічого не помітили (або зробили вигляд), а Уругвай забив гол у цій атаці.

Фінал нагадував війну

У фіналі турніру грали збірні Уругваю та Аргентини. Поліція дуже побоювалась за безпеку, тож ретельно перевіряли фанатів на наявність зброї. У вболівальників забирали ножі, револьвери та іншу зброю.

З Буенос-Айреса через Ла-Плату вирушили десятки кораблів із фанатами. Натовп скандував: "Аргентина так! Уругвай ні! Перемога або смерть!"

Бельгієць Джон Лангенус погодився судити фінал лише за однієї умови: після матчу його повинна була евакуювати зі стадіону кінна поліція. Він всерйоз боявся, що фанати програвшої сторони захочуть помститися.

У підсумку перемогу здобули господарі — Уругвай виграв 4:2. За це гравці Уругваю отримували будинки, а в країні оголосили національне свято.

А от в Аргентині почалися сутички, стрілянина та напад на представництво Уругваю в країні. Футбольні федерації двох країн навіть офіційно припинили відносини.

Повернення "мертвого" футболіста

На шляху додому гравець румунської збірної захворів на пневмонію, тож його залишили у Генуї на лікування. Коли корабель прибув до Румунії, то поширилися чутки, нібито гравець насправді помер ще в Південній Америці.

Мати організувала поминки на честь загиблого гравця. І саме в цей день власних поминок футболіст живий та здоровий повернувся додому. Побачивши його, мати знепритомніла.

Фокус уважно стежитиме за перебігом подій на Чемпіонаті світу та розповідатиме головні новини для вас.

Раніше Фокус розповідав, хто з зірок футболу пропустить Чемпіонат світу у США, Канаді та Мексиці.

Раніше стало відомо, що 19 липня у США на стадіоні "Метлайф-Стедіум" в Іст-Ратерфорді, передмісті Нью-Йорка відбудеться фінал Чемпіонату світу з футболу. Водночас у перерві відбудеться нетипова для футбольних фіналів подія — глядачів розважатимуть світові зірки. Вболівальників, що завітають на фінал Мундіаля, розважатимуть Мадонна, Шакіра та гурт BTS. Ще однією особливістю стане наявність куратора — ним стане соліст гурту Coldplay Кріс Мартін.

У 2025 році стало відомо, що керівництво ФІФА запросить 2,6 млн фунтів стерлінгів, що становить приблизно 3,4 млн доларів США або ж 145,6 млн гривень за VIP-ложі на фіналі чемпіонату світу з футболу.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що участь Росії в Чемпіонаті світу з футболу 2026 року могла б мотивувати Кремль завершити війну з Україною.