19 липня у США на стадіоні "Метлайф-Стедіум" в Іст-Ратерфорді, передмісті Нью-Йорка відбудеться фінал Чемпіонату світу з футболу. Водночас у перерві відбудеться нетипова для футбольних фіналів подія — глядачів розважатимуть світові зірки.

Традиційно зірки виступали перед початком матчу. Натомість практика виступів у перерві більш традиційна для американського Супербоулу — фінальної гри сезону в професійному американському футболі. Однак цього року виступ зірок відбудеться в перерві повідомив, акаунт Чемпіонату світу.

Глядачів фіналу Мундіаля розважатимуть Мадонна, Шакіра та гурт BTS. Ще однією особливістю стане наявність куратора — ним стане соліст гурту Coldplay Кріс Мартін. Що саме робитиме він — наразі невідомо.

Крім розважальної мети, організатори закладають у виступ ще й благодійну. Метою шоу буде підтримка ініціативи FIFA Global Citizen Education Fund. У її межах мають намір зібрати 100 мільйонів доларів для розширення доступу дітей у всьому світі до якісної освіти та футболу.

Це не єдиний спосіб залучення коштів — із кожного проданого квитка на усі матчі Чемпіонат світу 1 долар буде спрямовано до цього фонду.

Нагадаємо, що до початку чемпіонату світу з футболу 2026 року залишається менше місяця. Однак до турніра досі залишається безліч питань, які можуть затьмарити головну футбольну подію року.

У 2025 році стало відомо, що керівництво ФІФА запросить 2,6 млн фунтів стерлінгів, що становить приблизно 3,4 млн доларів США або ж 145,6 млн гривень за VIP-ложі на фіналі чемпіонату світу з футболу.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що участь Росії в Чемпіонаті світу з футболу 2026 року могла б мотивувати Кремль завершити війну з Україною.