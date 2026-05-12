Чемпіонат світу з футболу 2026: п'ять речей, які треба знати фанатам

До початку чемпіонату світу з футболу 2026 року залишився місяць. І досі щодо ЧС FIFA 2026 залишається безліч питань, які можуть затьмарити головну футбольну подію року.

Від дипломатичної напруженості до цін на квитки і вартості поїздок — турнір привертає увагу ще до початку ігор, і цей рівень інтересу буде тільки зростати в міру наближення до матчу відкриття між Мексикою і Південною Африкою 11 червня. Щоб допомогти вам розібратися в усьому, що відбувається на полі і за його межами, CNN Sports вибрав п'ять найголовніших моментів.

Ціни на квитки

Цей чемпіонат світу з футболу вже неодноразово ставав приводом для суперечок, і, мабуть, найбільшою з них поки що є питання вартості квитків на стадіони.

Ціни на квитки на матчі злетіли до небувалих висот, відлякуючи багатьох уболівальників від перегляду ігор своїх команд по всій Північній Америці.

Найдешевші квитки на перший матч збірної США проти Парагваю 12 червня тепер коштують понад 1000 доларів кожен. Ціни ще більше зростають на важливіші матчі: квитки на фінал тепер продаються за ціною до 32 970 доларів. Навіть президент США Дональд Трамп пожартував, що він "стільки б не заплатив".

Однак експерти зазначають, що коли ділки почнуть перепродавати квитки, ціни зростуть у рази. ФІФА створила платформу, що дає змогу власникам квитків перепродавати місця за будь-якою ціною, яку вони вважатимуть потрібною. Керівний орган не встановлює ціни, але бере 15% від суми покупки як з покупця, так і з продавця. Один із власників квитків на фінал навіть перепродає своє місце, розташоване в самому кінці стадіону, за більш ніж 11 мільйонів доларів.

І хоча ніхто всерйоз не очікує, що хтось це купить, це вказує на те, наскільки недоступні ці ціни для більшості звичайних фанатів у всьому світі.

Участь Ірану

Ще однією важливою темою напередодні чемпіонату світу з футболу 2026 року стала участь Ірану, який все ще воює зі США та Ізраїлем.

Трамп заявив, що Іран вітається на турнірі, але припустив, що проведення матчів у США може бути недоречним "для їхнього власного життя і безпеки".

Це спонукало президента іранського футболу Мехді Таджа обговорити з ФІФА можливість перенесення матчів зі США до Мексики.

В умовах невизначеності участі Італії в турнірі увага переключилася на питання про те, хто міг би замінити Іран, включно з дивною пропозицією одного з радників Трампа надати Італії місце в турнірі після того, як вона не пройшла кваліфікацію. Італія відмовилася. Зрештою, враховуючи, що до кінця сезону залишився місяць, зараз досить імовірно, що Іран візьме участь у грі.

Минулого місяця представник іранського уряду заявив, що команда готується до "гідної та успішної участі" в чемпіонаті світу. У FIFA впевнені, що Іран приїде навіть до США.

Цього літа Іран зіграє з Новою Зеландією, Єгиптом і Бельгією, причому два матчі пройдуть у Лос-Анджелесі, а один — у Сіетлі.

Якщо і США, і Іран посядуть друге місце у своїх групах, то в 1/32 фіналу вони зустрінуться один з одним у Далласі 3 липня.

Питання безпеки

Багато хто побоюється, що в країнах-господарках турніру буде небезпечно. Після того, як деякі вболівальники стали свідками рейдів імміграційної та митної служби США і дізналися, що уряд США розглядає можливість перевірки активності відвідувачів у соціальних мережах, вони вирішили, що поїздка на чемпіонат світу з футболу не варта витрачених зусиль.

В інших уболівальників може навіть не бути вибору, оскільки запроваджена Трампом заборона на в'їзд не дає змоги громадянам 39 країн — здебільшого африканських або країн із мусульманською більшістю населення — навіть відвідати країну під час чемпіонату світу з футболу.

До них належать повна заборона на в'їзд для громадян Гаїті та Ірану, а також часткові обмеження для Сенегалу і Кот-д'Івуару. Однак гравцям, персоналу та офіційним особам із цих країн-учасниць, як і раніше, буде дозволено доступ.

Також існують побоювання з приводу безпеки в Мексиці, де цього літа відбудуться 13 матчів у трьох містах. Особливо фанати непокояться через Гвадалахару, де відбудуться чотири гри і де триває протистояння федералів і наркокартелю "Халіско Нове покоління" (CJNG).

Дебютанти

Але крім проблемних, є і приємні новини. Цей місяць особливо важливий для чотирьох країн, які дебютують на чемпіонаті світу 2026.

Трофей ЧС 2026

Йорданія, Кабо-Верде, Кюрасао та Узбекистан уперше візьмуть участь у цьому змаганні, чому сприяло рішення вперше розширити склад учасників чемпіонату світу до 48 команд.

Усім дебютантам випало складне, але запам'ятовується жеребкування, а це значить, що їм доведеться зустрітися з одними з найкращих команд і гравців у світі.

Йорданія, наприклад, у своєму останньому матчі в групі J зустрінеться з чинним чемпіоном Аргентиною, і, найімовірніше, їй доведеться зіграти віч-на-віч із Ліонелем Мессі. Йорданська команда поступово набирала обертів протягом останніх кількох років, дійшовши до фіналу Кубка Азії 2023 року, де зазнала поразки від Катару.

Аналогічним чином, Узбекистан потрапив в одну групу з Португалією і Кріштіану Роналду. Узбецьку збірну тренує легендарний італійський захисник Фабіо Каннаваро, який у 2006 році підняв над головою кубок світу у складі своєї країни.

Тим часом Кабо-Верде належить зіграти з одним із фаворитів турніру — Іспанією.

На Кюрасао також чекає серйозне випробування в групі E, де йому доведеться зустрітися з Німеччиною.

Футболісти, які поїдуть і не поїдуть на ЧС 2026

Багато з найбільших національних футбольних ліг продовжують свою роботу, а це означає, що деякі з найкращих гравців світу все ще борються за трофеї для своїх клубів. І можуть отримати травми. Фанати турбуються, що не побачать 18-річного іспанського вінгера Ламіна Ямаля, який пошкодив підколінне сухожилля, граючи за ФК "Барселона".

Не потраплять на ЧС 2026 зірка з Нідерландів Хаві Сімонс і французький нападник Уго Екітіке, а також Патрік Агіманг (США).

Проте в турнірі, як і раніше, візьме участь безліч найкращих гравців, включно з такими, як Мессі та Роналду.

Жодна з легенд ще далека від піку своєї кар'єри, але для вболівальників це буде можливість побачити їхню гру на полі, можливо, востаннє. Роналду ще не вигравав Кубок світу, тому він зробить усе, щоб зрівнятися з Мессі.

