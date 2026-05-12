Чемпионат мира по футболу 2026: пять вещей, которые надо знать фанатам

До начала чемпионата мира по футболу 2026 года остался месяц. И до сих пор насчет ЧМ FIFA 2026 остается множество вопросов, которые могут омрачить главное футбольное событие года.

От дипломатической напряженности до цен на билеты и стоимости поездок — турнир привлекает внимание еще до начала игр, и этот уровень интереса будет только расти по мере приближения к матчу открытия между Мексикой и Южной Африкой 11 июня. Чтобы помочь вам разобраться во всем, что происходит на поле и за его пределами, CNN Sports выбрал пять самых главных моментов.

Цены на билеты

Этот чемпионат мира по футболу уже не раз становился поводом для споров, и, пожалуй, самым крупным из них пока является вопрос стоимости билетов на стадионы.

ЧМ 2026 еще не начался, но уже разочаровывает фанатов

Цены на билеты на матчи взлетели до небывалых высот, отпугивая многих болельщиков от просмотра игр своих команд по всей Северной Америке.

Самые дешевые билеты на первый матч сборной США против Парагвая 12 июня теперь стоят более 1000 долларов каждый. Цены еще больше растут на более важные матчи: билеты на финал теперь продаются по цене до 32 970 долларов. Даже президент США Дональд Трамп пошутил, что он "столько бы не заплатил".

Однако эксперты отмечают, что когда дельцы начнут перепродавать билеты, цены вырастут в разы. ФИФА создала платформу, позволяющую владельцам билетов перепродавать места по любой цене, которую они сочтут нужной. Руководящий орган не устанавливает цены, но берет 15% от суммы покупки как с покупателя, так и с продавца. Один из владельцев билетов на финал даже перепродает свое место, расположенное в самом конце стадиона, за более чем 11 миллионов долларов.

И хотя никто всерьез не ожидает, что кто-то это купит, это указывает на то, насколько недоступны эти цены для большинства обычных фанатов по всему миру.

Участие Ирана

Еще одной важной темой в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 стало участие Ирана, который все еще воюет с США и Израилем.

Трамп заявил, что Иран приветствуется на турнире, но предположил, что проведение матчей в США может быть неуместным "для их собственной жизни и безопасности".

Это побудило президента иранского футбола Мехди Таджа обсудить с ФИФА возможность переноса матчей из США в Мексику.

В условиях неопределенности участия Италии в турнире внимание переключилось на вопрос о том, кто мог бы заменить Иран, включая странное предложение одного из советников Трампа предоставить Италии место в турнире после того, как она не прошла квалификацию. Италия отказалась. В конечном итоге, учитывая, что до конца сезона остался месяц, сейчас весьма вероятно, что Иран примет участие в игре.

В прошлом месяце представитель иранского правительства заявил, что команда готовится к "достойному и успешному участию" в чемпионате мира. В FIFA уверены, что Иран приедет даже в США.

Этим летом Иран сыграет с Новой Зеландией, Египтом и Бельгией, причем два матча пройдут в Лос-Анджелесе, а один — в Сиэтле.

Если и США, и Иран займут второе место в своих группах, то в 1/32 финала они встретятся друг с другом в Далласе 3 июля.

Вопросы безопасности

Многие опасаются, что в странах-хозяйках турнира будет небезопасно. После того, как некоторые болельщики стали свидетелями рейдов иммиграционной и таможенной службы США и узнали, что правительство США рассматривает возможность проверки активности посетителей в социальных сетях, они решили, что поездка на чемпионат мира по футболу не стоит затраченных усилий.

У других болельщиков может даже не быть выбора, поскольку введенный Трампом запрет на въезд не позволяет гражданам 39 стран – в основном африканским или странам с мусульманским большинством населения – даже посетить страну во время чемпионата мира по футболу.

К ним относятся полный запрет на въезд для граждан Гаити и Ирана, а также частичные ограничения для Сенегала и Кот-д'Ивуара. Однако игрокам, персоналу и официальным лицам из этих стран-участниц по-прежнему будет разрешен доступ.

Также существуют опасения по поводу безопасности в Мексике, где этим летом пройдут 13 матчей в трех городах. Особенно фанаты беспокоятся из-за Гвадалахары, где состоятся четыре игры и где продолжается противостояние федералов и наркокартеля "Халиско Новое поколение" (CJNG).

Дебютанты

Но кроме проблемных, есть и приятные новости. Этот месяц особенно важен для четырех стран, дебютирующих на чемпионате мира 2026.

Трофей ЧМ 2026 Фото: CNN

Иордания, Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистан впервые примут участие в этом соревновании, чему способствовало решение впервые расширить состав участников чемпионата мира до 48 команд.

Всем дебютантам выпала сложная, но запоминающаяся жеребьевка, а это значит, что им предстоит встретиться с одними из лучших команд и игроков в мире.

Иордания, например, в своем последнем матче в группе J встретится с действующим чемпионом Аргентиной, и, скорее всего, ей предстоит сыграть лицом к лицу с Лионелем Месси. Иорданская команда постепенно набирала обороты в последние несколько лет, дойдя до финала Кубка Азии в 2023 году, где потерпела поражение от Катара.

Аналогичным образом, Узбекистан попал в одну группу с Португалией и Криштиану Роналду. Узбекскую сборную тренирует легендарный итальянский защитник Фабио Каннаваро, который в 2006 году поднял над головой кубок мира в составе своей страны.

Тем временем Кабо-Верде предстоит сыграть с одним из фаворитов турнира — Испанией.

Кюрасао также предстоит серьезное испытание в группе E, где ему предстоит встретиться с Германией.

Футболисты, которые поедут и не поедут на ЧМ 2026

Многие из крупнейших национальных футбольных лиг продолжают свою работу, а это значит, что некоторые из лучших игроков мира все еще борются за трофеи для своих клубов. И могут получить травмы. Фанаты беспокоятся, что не увидят 18-летнего испанского вингера Ламина Ямаля, который повредил подколенное сухожилие, играя за ФК "Барселона".

Официальный гимн ЧМ 2026 от Шакиры

Не попадут на ЧМ 2026 звезда из Нидерландов Хави Симонс и французский нападающий Уго Экитике, а также Патрик Агиманг (США).

Тем не менее, в турнире по-прежнему примет участие множество лучших игроков, включая таких, как Месси и Роналду.

Ни одна из легенд еще далека от пика своей карьеры, но для болельщиков это будет возможность увидеть их игру на поле, возможно, в последний раз. Роналду еще не выигрывал Кубок мира, поэтому он сделает все, чтобы сравняться с Месси.

