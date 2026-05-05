Впервые в истории: украинскую сборную по футболу возглавит иностранец — итальянец Андреа Мальдера

Итальянец Андреа Мальдера близок к тому, чтобы стать главным тренером сборной Украины по футболу. Он может стать первым иностранцем на этой должности.

Итальянский тренер уже работал в украинской сборной: в 2016-2021 годах был ассистентом главного тренера команды Андрея Шевченко. О возможном назначении Мальдера на эту должность сообщил вечером 4 апреля инсайдер Фабрицио Романо.

"Андреа Мальдера вскоре станет новым главным тренером сборной Украины", — говорится в сообщении Романо.

Стоит отметить, что о том, что итальянец возглавит украинскую сборную также рассказывал журналист Игорь Цыганык. Однако, по его словам, существует вероятность того, что Мальдера сначала будет допущен к временному исполнению обязанностей.

Полноценное назначение итальянца на должность может состояться только после следующего сбора национальной сборной. Тогда будет проведено два товарищеских матча — против Польши, и, вероятно, Дании. Однако Цыганык предполагает, что итальянца могут не назначить в случае, если эти игры пройдут неудачно.

Відео дня

Сборную Украины может возглавить итальянец Мальдера: что о нем известно

УАФ | Мальдера был ассистентом Шевченко несколько лет назад

Андреа Мальдера происходит из семьи известной итальянской футбольной династии: его отец и дяди были профессиональными футболистами. Путь Мальдеры в футболе начинался со структуры "Милана", где он занимал должности тренера по развитию техники и аналитика матчей.

После этого Мальдера присоединился к команде украинской сборной, где стал помощником Андрея Шевченко, который сейчас работает президентом Украинской ассоциации футбола. В августе 2021 года прекратил работать на этом месте и присоединился к английскому клубу "Брайтон".

Затем итальянец работал во французском "Марселе", где исполнял обязанности ассистента. На должности главного тренера он не имел опыта.

Напомним, 22 апреля Украинская ассоциация футбола сообщила, что Сергей Ребров покинул пост тренера сборной Украины.

7 апреля умер бывший тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу.