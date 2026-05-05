Вперше в історії: українську збірну з футболу очолить іноземець — італієць Андреа Мальдера

Італієць Андреа Мальдера близький до того, щоб стати головним тренером збірної України з футболу. Він може стати першим іноземцем на цій посаді.

Італійський тренер вже працював в українській збірній: у 2016-2021 роках був асистентом головного тренера команди Андрія Шевченка. Про можливе призначення Мальдера на цю посаду повідомив увечері 4 квітня інсайдер Фабріціо Романо.

"Андреа Мальдера невдовзі стане новим головним тренером збірної України", — йдеться у повідомленні Романо.

Варто зазначити, що про те, що італієць очолить українську збірну також розповідав журналіст Ігор Циганик. Проте, за його словами, існує ймовірність того, що Мальдера спершу буде допущений до тимчасового виконання обов'язків.

Повноцінне призначення італійця на посаду може відбутися тільки після наступного збору національної збірної. Тоді буде проведено два товариські матчі — проти Польщі, і, ймовірно, Данії. Проте Циганик припускає, що італійця можуть не призначити у випадку, якщо ці ігри відбудуться невдало.

УАФ | Мальдера був асистентом Шевченка кілька років тому

Андреа Мальдера походить із сім'ї відомої італійської футбольної династії: його батько та дядьки були професійними футболістами. Шлях Мальдери у футболі починався зі структури "Мілана", де він обіймав посади тренера з розвитку техніки та аналітика матчів.

Після цього Мальдера приєднався до команди української збірної, де став помічником Андрія Шевченка, що зараз працює президентом Української асоціації футболу. У серпні 2021 року припинив працювати на цьому місці і приєднався до англійського клубу "Брайтон".

Потім італієць працював у французькому "Марселі", де виконував обов'язки асистента. На посаді головного тренера він не мав досвіду.

Нагадаємо, 22 квітня Українська асоціація футболу повідомила, що Сергій Ребров залишив посаду тренера збірної України.

