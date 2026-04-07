Помер екстренер "Шахтаря" та "Динамо" Мірча Луческу

У Румунії на 81-му році життя помер легендарний футбольний тренер Мірча Луческу. Останні дні він перебував у комі.

За два тижні до своєї смерті він провів останній матч на посаді тренера — Румунія під його керівництвом поступилася Туреччині. Про смерть повідомив румунський журналіст Емануель Рошу.

29 березня, під час тактичної зустрічі з командою Луческу втратив свідомість. Після цього його доставили до госпіталю, звідки він хотів одразу ж повернутися до тренувань, написавши відмову від ушпиталення. Повідомляється, що після поразки Румунії та невиходу його команди на Чемпіонат світу він був розчарований та майже не спав.

2 квітня він залишив посаду головного тренера збірної. Вже 3 квітня він отримав серцевий напад, після чого його врятували лікарі. Однак 5 квітня Луческу був введений в кому після погіршення самопочуття ввечері 4 квітня.

Відео дня

Згодом у медіа була низка спекуляцій щодо його смерті, однак, як стверджує журналіст Рошу, смерть настала ввечері 7 квітня.

Раніше ми розповідали про життєвий шлях Мірчі Луческу, який влітку 2025 року відсвяткував 80-й День народження. За свою тренерську кар'єру він встиг потренувати "Шахтар" та "Динамо", зокрема, на чолі донецької команди виграв єдиний європейський трофей в історії незалежної України — Кубок УЄФА з "Шахтарем" в 2009 році.

Як тренер він отримав 35 нагород:

Кубок УЄФА;

Суперкубок УЄФА;

Чемпіонат України (9);

Кубок України (7);

Суперкубок України (8);

Чемпіонат Румунії (2);

Кубок Румунії (3);

Суперкубок Румунії;

Чемпіонат Туреччини (2);

Кубок Серії B;

Суперкубок Росії.

У листопаді 2023 року Луческу подав у відставку з "Динамо" й оголосив про завершення тренерської кар'єри. Однак згодом він відгукнувся на запрошення Румунської федерації футболу.