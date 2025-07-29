Мірча Луческу святкує 80-річчя: яким був шлях легендарного тренера (відео)

29 липня день народження у зірки румунського футболу Мірча Луческу — професіонала, який залишив свій тренерський слід і в Україні. До того, як стати наставником команд, він успішно робив кар’єру гравця.

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Перший досвід тренера Луческу отримав з 1979 року у футбольному клубі "Корвінул", де був гравцем. За три роки він не досяг значних результатів, тож продовжив роботу у збірній Румунії. Тоді команда під його наставництвом вперше за 14 років вийшла у фінал великого міжнародного турніру та дебютувала на чемпіонаті Європи. Про шлях, який далі зробив тренера легендою, розповіли у виданні "Sport.ua".

Мірча Луческу тренував "Шахтар"

Наступним етапом кар’єри Луческу став румунський клуб "Динамо". Чоловік залишив там помітний слід і як гравець, а в ролі головного тренера вже за перший сезон здобув свій перший трофей – Кубок Румунії.

Після кількох років роботи у Румунії легенда футболу спробував свої сили в Італії — клуби "Брешіа" і "Реджана", але успіху не досяг. Після успішного сезону у румунському "Рапіду" він наважився на другу спробу — у міланському "Інтері", але вчергове зазнав провалу і був звільнений лише через чотирьох місяців на новому місці.

Влітку 2000 року Луческу очолив "Галатасарай", з яким здобув Суперкубок УЄФА. Турецьким футболістам під його керівництвом вдалося обіграти сам "Реал Мадрид". Наступного року клуб повернув чемпіонський титул, а тренер після цього полишив команду й перейшов у "Бешикташ".

З новими гравцями він виграв чемпіонат у першому ж сезоні, хоча їм це не вдавалося вісім попередніх компаній. І після цього почалася "українська доба" кар’єри Луческу. 18 травня 2004 року він став головним тренером донецького "Шахтаря", яким керував 12 років. За час своєї роботи з українцями він здобув численні трофеї, в тому числі Кубок УЄФА сезону 2008/09.

За період наставництва у "Шахтарі" тренера і критикували, і сварили за антирекорди, і запускали чутки про його звільнення. Однак він добився визнання й поваги за свій внесок в український футбол. Саме Луческу ініціював запрошення до складу команди бразильських гравців, наполягаючи на вигідному інвестуванні грошей у латиноамериканців.

21 травня 2016 року, після фінального матчу Кубка України, іноземець пішов з посади головного тренера. Після недовгої роботи на російський "Зеніт" та збірну Туреччину наприкінці липня 2020 року він повернувся в Україну в несподіваній ролі — наставника головних суперників своїх колишніх підопічних. Фанати "Шахтаря" були вражені його зрадою, коли Луческу почав тренувати київське "Динамо". Внаслідок такої футбольної драми колишні вболівальники стали його ненавидіти.

Мірча Луческу тренував "Динамо"

Однак успіху на новому місці тренер не досяг. Спочатку в його роботу втрутилася пандемія COVID-19, а потім — проблеми зі здоров’ям. Через це Луческу брав паузу, а згодом і зовсім пішов. З 6 серпня 2024 року він повернувся на посаду головного тренера збірної Румунії після 38-річної перерви.

Як гравець Мірча Луческу здобув 8 трофеїв:

Чемпіонат Румунії (6);

Кубок Румунії;

Кубок другої ліги Румунії.

Як тренер він отримав 35 нагород:

Кубок УЄФА;

Суперкубок УЄФА;

Чемпіонат України (9);

Кубок України (7);

Суперкубок України (8);

Чемпіонат Румунії (2);

Кубок Румунії (3);

Суперкубок Румунії;

Чемпіонат Туреччини (2);

Кубок Серії B;

Суперкубок Росії.

Нагадаємо, 24 липня донецький "Шахтар" здобув яскраву перемогу над турецьким "Бешикташем" у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи. У ЗМІ повідомили, що головний тренер команди Арда Туран застосував нестандартний підхід до підготовки гравців перед матчем.

26 липня українська шаблістка Юлія Бакастова перемогла триразову медалістку Олімпійських ігор з РФ Софію Велику. Росіянку допустили до Чемпіонату світу з фехтування попри звання майора у ЗС РФ та статус довіреної особи президента РФ Володимира Путіна.