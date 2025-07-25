Неймар "допоміг" донецькому "Шахтарю" обіграти "Бешикташ" у Лізі Європи, — ЗМІ (відео)

Дзвінок від Неймара перед матчем став джерелом натхнення для молодих бразильських легіонерів "Шахтаря". У результаті їхня гра на полі допомогла команді здобути перемогу над "Бешикташем".

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У четвер, 24 липня 2025 року, донецький "Шахтар" здобув яскраву перемогу над турецьким "Бешикташем" у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи — рахунок 4:2 на користь української команди. Як повідомляє турецький журналіст Серкан Аккойун, головний тренер "Шахтаря" Арда Туран застосував нестандартний підхід до підготовки гравців перед матчем.

Зокрема, він вирішив підвищити мотивацію молодих бразильських легіонерів — Кевіна, Аліссона та Егіналду — за допомогою телефонної розмови зі зіркою світового футболу Неймаром.

Неймар особисто поспілкувався з тріо гравців, і це дало результат: Кевін відзначився дублем, а Аліссон та Егіналду також записали свої імена на табло. Така підтримка легенди збірної Бразилії суттєво вплинула на бойовий настрій молодих футболістів "Шахтаря".

Нагадаємо, 27 травня 2025 "Шахтар" оголосив ім'я нового головного тренера. Ним став зірка "Барселони" Арда Туран.

Тренером Арда Туран став у 2023 році, очоливши клуб Першої ліги Туреччини "Еюпспор" (Стамбул). За підсумками сезону-2023/24 привів команду до перемоги в турнірі та вперше в історії вивів її до турецької Суперліги. У сезоні-2024/25 разом з "Еюпспором" посів шосте місце в чемпіонаті Туреччини.

Фокус також писав, що 29 грудня 2024 донецький "Шахтар" у завершальному матчі основного етапу Ліги чемпіонів програв дортмундській "Боруссії". Український чемпіон не пробився до плей-оф Ліги чемпіонів.