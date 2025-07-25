Неймар "помог" донецкому "Шахтеру" обыграть "Бешикташ" в Лиге Европы, — СМИ (видео)

Звонок от Неймара перед матчем стал источником вдохновения для молодых бразильских легионеров "Шахтера". В итоге их игра на поле помогла команде одержать победу над "Бешикташем".

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В четверг, 24 июля 2025 года, донецкий "Шахтер" одержал яркую победу над турецким "Бешикташем" в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы — счет 4:2 в пользу украинской команды. Как сообщает турецкий журналист Серкан Аккойун, главный тренер "Шахтера" Арда Туран применил нестандартный подход к подготовке игроков перед матчем.

В частности, он решил повысить мотивацию молодых бразильских легионеров — Кевина, Алиссона и Эгиналду — с помощью телефонного разговора со звездой мирового футбола Неймаром.

Неймар лично пообщался с трио игроков, и это дало результат: Кевин отметился дублем, а Алиссон и Эгиналду также записали свои имена на табло. Такая поддержка легенды сборной Бразилии существенно повлияла на боевой настрой молодых футболистов "Шахтера".

Напомним, 27 мая 2025 года "Шахтер" объявил имя нового главного тренера. Им стал звезда "Барселоны" Арда Туран.

Тренером Арда Туран стал в 2023 году, возглавив клуб Первой лиги Турции "Эюпспор" (Стамбул). По итогам сезона-2023/24 привел команду к победе в турнире и впервые в истории вывел ее в турецкую Суперлигу. В сезоне-2024/25 вместе с "Эюпспором" занял шестое место в чемпионате Турции.

Фокус также писал, что 29 декабря 2024 года донецкий "Шахтер" в заключительном матче основного этапа Лиги чемпионов проиграл дортмундской "Боруссии". Украинский чемпион не пробился в плей-офф Лиги чемпионов.