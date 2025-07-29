Мирча Луческу празднует 80-летие: каким был путь легендарного тренера (видео)

29 июля день рождения у звезды румынского футбола Мирча Луческу — профессионала, который оставил свой тренерский след и в Украине. До того, как стать наставником команд, он успешно делал карьеру игрока.

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Первый опыт тренера Луческу получил с 1979 года в футбольном клубе "Корвинул", где был игроком. За три года он не достиг значительных результатов, поэтому продолжил работу в сборной Румынии. Тогда команда под его наставничеством впервые за 14 лет вышла в финал крупного международного турнира и дебютировала на чемпионате Европы. О пути, который дальше сделал тренера легендой, рассказали в издании "Sport.ua".

Мирча Луческу тренировал "Шахтер"

Следующим этапом карьеры Луческу стал румынский клуб "Динамо". Мужчина оставил там заметный след и как игрок, а в роли главного тренера уже за первый сезон получил свой первый трофей — Кубок Румынии.

После нескольких лет работы в Румынии легенда футбола попробовал свои силы в Италии — клубы "Брешиа" и "Реджана", но успеха не достиг. После успешного сезона в румынском "Рапиде" он решился на вторую попытку — в миланском "Интере", но в очередной раз потерпел провал и был уволен только через четыре месяца на новом месте.

Летом 2000 года Луческу возглавил "Галатасарай", с которым завоевал Суперкубок УЕФА. Турецким футболистам под его руководством удалось обыграть сам "Реал Мадрид". В следующем году клуб вернул чемпионский титул, а тренер после этого оставил команду и перешел в "Бешикташ".

С новыми игроками он выиграл чемпионат в первом же сезоне, хотя им это не удавалось восемь предыдущих компаний. И после этого началась "украинская эпоха" карьеры Луческу. 18 мая 2004 года он стал главным тренером донецкого "Шахтера", которым руководил 12 лет. За время своей работы с украинцами он добыл многочисленные трофеи, в том числе Кубок УЕФА сезона 2008/09.

За период наставничества в "Шахтере" тренера и критиковали, и ругали за антирекорды, и запускали слухи о его увольнении. Однако он добился признания и уважения за свой вклад в украинский футбол. Именно Луческу инициировал приглашение в состав команды бразильских игроков, настаивая на выгодном инвестировании денег в латиноамериканцев.

21 мая 2016 года, после финального матча Кубка Украины, иностранец ушел с поста главного тренера. После недолгой работы на российский "Зенит" и сборную Турции в конце июля 2020 года он вернулся в Украину в неожиданной роли — наставника главных соперников своих бывших подопечных. Фанаты "Шахтера" были поражены его предательством, когда Луческу начал тренировать киевское "Динамо". Вследствие такой футбольной драмы бывшие болельщики стали его ненавидеть.

Мирча Луческу тренировал "Динамо"

Однако успеха на новом месте тренер не достиг. Сначала в его работу вмешалась пандемия COVID-19, а затем — проблемы со здоровьем. Из-за этого Луческу брал паузу, а затем и вовсе ушел. С 6 августа 2024 года он вернулся на пост главного тренера сборной Румынии после 38-летнего перерыва.

Как игрок Мирча Луческу получил 8 трофеев:

Чемпионат Румынии (6);

Кубок Румынии;

Кубок второй лиги Румынии.

Как тренер он получил 35 наград:

Кубок УЕФА;

Суперкубок УЕФА;

Чемпионат Украины (9);

Кубок Украины (7);

Суперкубок Украины (8);

Чемпионат Румынии (2);

Кубок Румынии (3);

Суперкубок Румынии;

Чемпионат Турции (2);

Кубок Серии B;

Суперкубок России.

Напомним, 24 июля донецкий "Шахтер" одержал яркую победу над турецким "Бешикташем" в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы. В СМИ сообщили, что главный тренер команды Арда Туран применил нестандартный подход к подготовке игроков перед матчем.

26 июля украинская саблистка Юлия Бакастова победила трехкратную медалистку Олимпийских игр из РФ Софию Великую. Россиянку допустили к Чемпионату мира по фехтованию, несмотря на звание майора в ВС РФ и статус доверенного лица президента РФ Владимира Путина.