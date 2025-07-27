Украинка Бакастова победила российскую чемпионку и майора ВС РФ Великую на чемпионате мира по фехтованию (видео)

Украинская саблистка и призер чемпионатов Европы Юлия Бакастова одержала победу над российской фехтовальщицей и трехкратной медалисткой Олимпийских игр Софией Великой. В 2024 Великая стала доверенным лицом Владимира Путина, также она имеет статус майора армии РФ.

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Бакастова победила Великую в поединке за 1/64 финала чемпионата мира по фехтованию 26 июля, который проходит в грузинском Тбилиси. Об этом рассказали в Telegram-канале Федерации фехтования Украины.

В индивидуальной женской сабле она обыграла россиянку Софию Великую со счетом 15:14. В сети также показали кадры поединка.

В Федерации фехтования Украины также рассказали, что поединок проходил в напряженной борьбе при "бешеном шуме трибун".

"Для выхода в 1/32 29-летней киевлянке необходимо было выиграть один бой, но какой — против представительницы страны-агрессора, майора армии РФ, двукратной олимпийской чемпионки Софии Великой, которую, пренебрегая самим принципом нейтральности, несмотря на возмущение фехтовальщиков многих стран, все же допустили к ЧМ в Тбилиси", — говорится в сообщении.

"Судьбу" поединка решил один удар, который и удалось успешно выполнить Юлии Бакастовой.

Юлия Бакастова: главные достижения в спорте

Юлия Бакастова — уроженка Киева, с детства занимается спортом: с детства занималась ушу. С 2008 года Бакастова начала заниматься фехтованием, а за основной состав украинской команды с сезона 2016/2017.

В 2018 году Бакастова участвовала в чемпионате мира, который состоялся в сербском городе Новый Сад. На этих соревнованиях Бакастова получила первую свою "взрослую" медаль, заняв второе место в командных соревнованиях.

В 2024 году Бакастова вместе с Ольгой Харлан и другими в командном соревновании завоевали золотую медаль. В финале спортсменки обошли сборную Южной Кореи со счетом 45:42.

В августе Юлия Бакастова была награждена Орденом княгини Ольги III степени за достижение высоких спортивных результатов на ХХХІІІ летних Олимпийских играх.

Напомним, 24 июля в Федерации легкой атлетики Украины сообщили, что Михаил Кохан завоевал "золото" для Украины и стал чемпионом Универсиады.

Также 23 июля "Суспільне Спорт" информировало, что Влада Харькова впервые в карьере стала чемпионкой мира в фехтовании на шпагах.