Завоевал "золото" для Украины: Михаил Кохан стал чемпионом Универсиады

Михаил Кохан завоевал золото на Всемирной летней Универсиаде. Он показал лучший результат, чем ближайший соперник, и принес украинской команде вторую медаль на турнире.

Related video

По информации Федерации легкой атлетики Украины, Михаил Кохан победил в соревнованиях по метанию молота, показав результат 77.10 м. Его главный соперник, немец Мерлин Гуммел, отстал на семь сантиметров.

"Миссию выполнил. На универсиаде не ставили цель бить рекорды — важно было именно выиграть золото, что я и сделал. Впереди у меня сбор в Эстонии. Относительно дальнейших соревнований, сказать пока сложно — пока нужно потренироваться", — прокомментировал спортсмен свою победу.

В квалификации прыжков в длину Никита Маслюк с результатом 7.84 м, лучшим в этом сезоне для него, прошел в следующий этап. А вот Даниилу Дубине не удалось пробиться в финал — его прыжок на 7.58 м оставил его на 13-м месте.

Кроме этого, Алина Корсунская в полуфинальном забеге на 800 метров показала результат 2:06.34 и заняла 21-е место.

Стоит отметить, что это уже вторая награда украинских легкоатлетов на этих соревнованиях. Накануне Михаил Брудин завоевал бронзу в метании диска. Тогда победный дубль оформили немцы Мика Сосна (64.26 м) и Штефен Рихтер (61.77 м), а Брудин впервые в этом сезоне метнул диск за 60 метров и получил третье место с результатом 60.71 м.

Напомним, что 19 июля всю Украину порадовал своей победой боксер Александр Усик. Он одолел британца Даниэля Дюбуа, завершив бой в пятом раунде — соперник не смог подняться после второго нокдауна.

Ранее Фокус сообщал, что команда абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика получила официальное уведомление от Всемирной боксерской организации (WBO). В письме говорилось, что Усик должен провести обязательную защиту титула, иначе он потеряет чемпионский пояс. Его следующим соперником станет официальный претендент — новозеландец Джозеф Патрик.