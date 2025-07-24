Виборов "золото" для України: Михайло Кохан став чемпіоном Універсіади

Михайло Кохан здобув золото на Всесвітній літній Універсіаді. Він показав кращий результат, ніж найближчий суперник, і приніс українській команді другу медаль на турнірі.

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За інформацією Федерації легкої атлетики України, Михайло Кохан переміг у змаганнях з метання молота, показавши результат 77.10 м. Його головний суперник, німець Мерлін Гуммел, відстав на сім сантиметрів.

"Місію виконав. На універсіаді не ставили за мету бити рекорди – важливо було саме виграти золото, що я і зробив. Попереду у мене збір в Естонії. Щодо подальших змагань, сказати поки що складно – наразі потрібно потренуватися", – прокоментував спортсмен свою перемогу.

У кваліфікації стрибків у довжину Нікіта Маслюк з результатом 7.84 м, найкращим у цьому сезоні для нього, пройшов до наступного етапу. А от Данилу Дубині не вдалося пробитися до фіналу — його стрибок на 7.58 м залишив його на 13-му місці.

Окрім цього, Аліна Корсунська у півфінальному забігу на 800 метрів показала результат 2:06.34 та посіла 21-ше місце.

Варто зазначити, що це вже друга нагорода українських легкоатлетів на цих змаганнях. Напередодні Михайло Брудін завоював бронзу у метанні диска. Тоді переможний дубль оформили німці Міка Сосна (64.26 м) і Штефен Ріхтер (61.77 м), а Брудін уперше цього сезону метнув диск за 60 метрів і здобув третє місце з результатом 60.71 м.

Нагадаємо, що 19 липня всю Україну потішив своєю перемогою боксер Олександр Усик. Він здолав британця Даніеля Дюбуа, завершивши бій у п’ятому раунді — суперник не зміг піднятися після другого нокдауну.

Раніше Фокус повідомляв, що команда абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика отримала офіційне повідомлення від Світової боксерської організації (WBO). У листі йшлося, що Усик має провести обов’язковий захист титулу, інакше він втратить чемпіонський пояс. Його наступним суперником стане офіційний претендент — новозеландець Джозеф Патрик.