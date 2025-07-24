WBO оголосила про новий обов'язковий бій Усика: хто суперник

Команда абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика отримала лист від Світової боксерської організації (WBO) про новий бій українця. WBO оголосило, що поєдинок обов'язково слід провести, інакше Усик втратить титул.

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Офіційний претендент, який вийде проти Усика, — це новозеландець Джозеф Патрик, вказано у листі, опублікованому на порталі WBO. Також зауважують, що промоутери обох боксерів мають 30 днів на те, щоб узгодити деталі бою. Якщо ж вони не домовляться, то почнуть аукціон і бій влаштовуватиме інша сторона, ідеться у тексті.

Лист WBO датований 22 липня 2025 року. Його надіслали електронною поштою промоутерам обох боксерів. Вказується, що вони повинні домовитись, а якщо ж ні, то почнуться торги з кроком в 1 млн дол.

"Цим вас повідомляє Комітет чемпіонатів світу WBO, що він наказує розпочати переговори між згаданими боксерами для виконання зобов’язання щодо обов’язкового захисту титулу", — написали керівники боксерської організації.

Бій Олександра Усика - лист WBO про новий бій з Паркером Фото: Скриншот

У акаунті Instagram WBO 24 липня уточнили, що ідеться про "обов'язковий бій за титул чемпіона у важкій вазі між Олександром Усиком та Джозефом Паркером".

"Нехай почнеться зворотний відлік", — оголосила організація.

Бій Олександра Усика — деталі

На сторінці Олександра Усика в Instagram не відшукалось реакції на заяву WBO про захист титулу. При цьому промоутера боксера мали отримати електронний лист два дні тому, 22 липня, свідчить інформація на порталі організації.

Тим часом на сторінці майбутнього суперника, Джозефа Паркера, 21 липня з'явився допис в очікуванні двобою.

"Наступний бій для Усика — лише один. Джозеф Паркер заслужив свій шанс і терпляче чекає", — ідеться у дописі боксера.

Джозеф Паркер — 33-річний новозеландський професійний боксер, який є тимчасовим чемпіоном WBO у суперважкій вазі. Спортсмен провів 39 боїв і здобув 34 перемоги. Останній бій відбувся в лютому 2025 року. Паркер бився з конголезцем Мартіном Баколе, захистив свій титул та переміг нокаутом у другому раунді, написало "Суспільне". Медіа також нагадало, що його суперником у лютому мав стати британець Даніель Дюбуа, але той заявив про хворобу та знявся з бою.

Зазначимо, 19 липня у Лондоні відбувся бій за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Усик переміг у п'ятому раунді, став абсолютним чемпіоном та власником поясів усіх боксерських організацій.

Нагадуємо, 23 липня на порталі BLIK.ua повідомили про податки, які Усик заплатив з виграшу у поєдинку з Дюбуа. Тим часом про можливість нового поєдинку Усика повідомило медіа Talk Sport, уточнивши, що буде, якщо українець відмовиться або обере іншого суперника.